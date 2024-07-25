Подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Фарион задержали в Днепре

25 июля украинский телеканал «Прямой» сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России). Нападение на экс-депутата Рады неонацисты объяснили тем, что она «разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества». Издание «Политика страны» связывало убийство Фарион с ее критикой в адрес солдат ВСУ, которые говорят на русском языке.