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Подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Фарион задержали в Днепре

Ведомости

Силовики задержали подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний парень, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Молодой человек был задержан в Днепре, доложил Зеленскому министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов национальной полиции Украины, СБУ и других служб», – рассказал украинский лидер.

По его словам, необходимые следственные действия и экспертизы продолжаются. Зеленский поручил главе МВД представить обществу все детали.

25 июля украинский телеканал «Прямой» сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России). Нападение на экс-депутата Рады неонацисты объяснили тем, что она «разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества». Издание «Политика страны» связывало убийство Фарион с ее критикой в адрес солдат ВСУ, которые говорят на русском языке.

Вечером 19 июля на улице Масарика во Львове в Фарион выстрелил неизвестный. С огнестрельным ранением в голову экс-депутата Рады доставили в больницу, где она скончалась. Львовские СМИ писали, что в Фарион стрелял мужчина 20-25 лет. Сообщалось, что в качестве двух основных версий убийства экс-депутата следствие рассматривает личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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