Подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Фарион задержали в Днепре
Силовики задержали подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний парень, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Молодой человек был задержан в Днепре, доложил Зеленскому министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов национальной полиции Украины, СБУ и других служб», – рассказал украинский лидер.
По его словам, необходимые следственные действия и экспертизы продолжаются. Зеленский поручил главе МВД представить обществу все детали.
25 июля украинский телеканал «Прямой» сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России). Нападение на экс-депутата Рады неонацисты объяснили тем, что она «разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества». Издание «Политика страны» связывало убийство Фарион с ее критикой в адрес солдат ВСУ, которые говорят на русском языке.
Вечером 19 июля на улице Масарика во Львове в Фарион выстрелил неизвестный. С огнестрельным ранением в голову экс-депутата Рады доставили в больницу, где она скончалась. Львовские СМИ писали, что в Фарион стрелял мужчина 20-25 лет. Сообщалось, что в качестве двух основных версий убийства экс-депутата следствие рассматривает личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность.