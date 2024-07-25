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На пляже в Стамбуле нашли гидроцикл со взрывчаткой

Ведомости

Дежурные спасатели обнаружили гидроцикл со взрывчатым веществом на пляже в районе Чаталджа-Акалан в Стамбуле. Предположительно, судно принадлежит военно-морским силам (ВМС) Украины, сообщает IHA.

Спасатели обратились к жандармам.

«В соответствии с первоначальными исследованиями считается, что гидроцикл, предположительно принадлежащий ВМС Украины, дрейфовал и достиг побережья Чаталджа в Стамбуле», – говорится в материале.

После первоначальной проверки гидроцикл доставят в пункт военной экспертизы для уголовного расследования. На судне также находится несколько камер, военная техника и взрывчатые вещества.

18 июля Минобороны России сообщило об уничтожении силами российского флота 10 безэкипажных катеров в Черном море. В ночь на 21 июня было уничтожено шесть таких судов в районе Крымского полуострова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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