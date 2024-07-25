На пляже в Стамбуле нашли гидроцикл со взрывчаткой
Дежурные спасатели обнаружили гидроцикл со взрывчатым веществом на пляже в районе Чаталджа-Акалан в Стамбуле. Предположительно, судно принадлежит военно-морским силам (ВМС) Украины, сообщает IHA.
Спасатели обратились к жандармам.
«В соответствии с первоначальными исследованиями считается, что гидроцикл, предположительно принадлежащий ВМС Украины, дрейфовал и достиг побережья Чаталджа в Стамбуле», – говорится в материале.
После первоначальной проверки гидроцикл доставят в пункт военной экспертизы для уголовного расследования. На судне также находится несколько камер, военная техника и взрывчатые вещества.
18 июля Минобороны России сообщило об уничтожении силами российского флота 10 безэкипажных катеров в Черном море. В ночь на 21 июня было уничтожено шесть таких судов в районе Крымского полуострова.