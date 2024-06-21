Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров
Силы Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова в ночь на 21 июня. Об этом сообщило Минобороны РФ.
За ночь российские гражданские объекты были атакованы 117 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, 114 из них были сбиты.
Средствами противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 55 американских реактивных снарядов HIMARS, а также 397 беспилотных летательных аппаратов.
За неделю с 14 по 18 июня российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ. Вместе с тем поражены были также цеха производства ударных дронов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.