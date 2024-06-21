ПВО сбила ночью 114 беспилотников над тремя регионами России

В ночь на 20 июня ПВО перехватила и уничтожила 15 дронов. Над Адыгеей было сбито шесть беспилотников, над Брянской областью и Краснодарским краем – по три дрона. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Ростовской, Белгородской и Орловской областями. В результате атаки на территорию Адыгеи произошел пожар на нефтебазе в Энеме. Его оперативно потушили, никто не пострадал.