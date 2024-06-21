ПВО сбила ночью 114 беспилотников над тремя регионами России
Ночью 21 июня ВСУ пытались атаковать территорию России при помощи беспилотников и безэкипажных катеров. В общей сложности было уничтожено 114 дронов и шесть катеров, сообщили в Минобороны РФ.
Над Крымом и акваторией Черного моря ПВО сбила 70 украинских беспилотников, над Краснодарским краем – еще 43. Один дрон был уничтожен над Волгоградской областью. Кроме того, в северо-западной части Черного моря авиация Черноморского флота ликвидировала шесть безэкипажных катеров ВСУ.
Около 7:00 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отражают атаку ВСУ. На тот момент было известно об уничтожении четырех дронов. Вблизи Монастырского шоссе из-за падения обломков загорелась трава. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул Развожаев. По его словам, отражение атаки закончилось около 7:43 мск.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ночью регион подвергся массированной атаке. Повреждения получили здание котельной рядом с краснодарским автовокзалом «Южный» и хозпостройки Ильского НПЗ в Северском районе. По данным оперштаба, в Краснодаре пострадали четыре человека, в Северском районе – два. Ударам дронов также подверглись Темрюкский и Ейский районы.
Власти Волгоградской области последствия атаки пока не комментировали.
В ночь на 20 июня ПВО перехватила и уничтожила 15 дронов. Над Адыгеей было сбито шесть беспилотников, над Брянской областью и Краснодарским краем – по три дрона. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Ростовской, Белгородской и Орловской областями. В результате атаки на территорию Адыгеи произошел пожар на нефтебазе в Энеме. Его оперативно потушили, никто не пострадал.