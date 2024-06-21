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ПВО сбила ночью 114 беспилотников над тремя регионами России

Ведомости

Ночью 21 июня ВСУ пытались атаковать территорию России при помощи беспилотников и безэкипажных катеров. В общей сложности было уничтожено 114 дронов и шесть катеров, сообщили в Минобороны РФ.

Над Крымом и акваторией Черного моря ПВО сбила 70 украинских беспилотников, над Краснодарским краем – еще 43. Один дрон был уничтожен над Волгоградской областью. Кроме того, в северо-западной части Черного моря авиация Черноморского флота ликвидировала шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Около 7:00 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отражают атаку ВСУ. На тот момент было известно об уничтожении четырех дронов. Вблизи Монастырского шоссе из-за падения обломков загорелась трава. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул Развожаев. По его словам, отражение атаки закончилось около 7:43 мск.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ночью регион подвергся массированной атаке. Повреждения получили здание котельной рядом с краснодарским автовокзалом «Южный» и хозпостройки Ильского НПЗ в Северском районе. По данным оперштаба, в Краснодаре пострадали четыре человека, в Северском районе – два. Ударам дронов также подверглись Темрюкский и Ейский районы.

Власти Волгоградской области последствия атаки пока не комментировали.

В ночь на 20 июня ПВО перехватила и уничтожила 15 дронов. Над Адыгеей было сбито шесть беспилотников, над Брянской областью и Краснодарским краем – по три дрона. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Ростовской, Белгородской и Орловской областями. В результате атаки на территорию Адыгеи произошел пожар на нефтебазе в Энеме. Его оперативно потушили, никто не пострадал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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