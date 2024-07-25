Захарова прокомментировала заявление Бербок о сильных женщинах
Либеральные диктатуры пользуются сильными женщинами по необходимости - в отличие от стран с традиционными ценностями, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о кандидате в президенты США Камале Харрис.
По словам Бербок, «в мире, в котором, возможно, иногда слишком много тестостерона, сильные женщины в определенных ситуациях могут не причинить вред, а принести пользу», писал ТАСС 23 июля.
Захарова отметила, что в мире традиционных ценностей, где «тоже иногда слишком много витает тестостерона», сильные женщины приносят пользу не в определенных ситуациях, а во всех.
«Это нас отличает от либеральных диктатур, где сильными женщинами пользуются и делают это по необходимости», – подчеркнула дипломат.
21 июля президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис назвала одобрение Байдена большой честью и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Вице-президент поблагодарила Байдена за его «выдающееся лидерство» и за то, что он совершил «самоотверженный и патриотический поступок», уйдя в отставку. Она сказала, что за оставшееся время до выборов сделает все возможное, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Трампом.