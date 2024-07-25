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Захарова прокомментировала заявление Бербок о сильных женщинах

Ведомости

Либеральные диктатуры пользуются сильными женщинами по необходимости - в отличие от стран с традиционными ценностями, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о кандидате в президенты США Камале Харрис.

По словам Бербок, «в мире, в котором, возможно, иногда слишком много тестостерона, сильные женщины в определенных ситуациях могут не причинить вред, а принести пользу», писал ТАСС 23 июля.

Захарова отметила, что в мире традиционных ценностей, где «тоже иногда слишком много витает тестостерона», сильные женщины приносят пользу не в определенных ситуациях, а во всех.

«Это нас отличает от либеральных диктатур, где сильными женщинами пользуются и делают это по необходимости», – подчеркнула дипломат.

21 июля президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис назвала одобрение Байдена большой честью и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Вице-президент поблагодарила Байдена за его «выдающееся лидерство» и за то, что он совершил «самоотверженный и патриотический поступок», уйдя в отставку. Она сказала, что за оставшееся время до выборов сделает все возможное, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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