NBC: Обама поддержит выдвижение Харрис на пост президента США

Харрис же назвала одобрение Байдена большой честью и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Вице-президент поблагодарила Байдена за его «выдающееся лидерство» и за то, что он совершил «самоотверженный и патриотический поступок», уйдя в отставку. Она сказала, что за оставшееся время до выборов сделает все возможное, чтобы объединить демократическую партию и нацию для победы над Трампом.