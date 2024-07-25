NBC: Обама поддержит выдвижение Харрис на пост президента США
Бывший американский лидер Барак Обама намерен в ближайшее время поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост главы государства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Отмечается, что Обама и Харрис поддерживают тесную связь с тех пор, как она объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. По данным собеседников телеканала, Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует одобрить ее в ближайшее время.
В материале подчеркивается, что Обама был одним из немногих «видных демократов в стране», который еще не заявил публично о поддержке Харрис. По словам одного из источников, экс-президент не хотел, чтобы его заявление «омрачило момент президента Джо Байдена, особенно его обращение в Овальном кабинете к нации в среду вечером».
Кроме того, сообщается, что помощники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления в ходе предвыборной кампании.
21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре. Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.
Харрис же назвала одобрение Байдена большой честью и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Вице-президент поблагодарила Байдена за его «выдающееся лидерство» и за то, что он совершил «самоотверженный и патриотический поступок», уйдя в отставку. Она сказала, что за оставшееся время до выборов сделает все возможное, чтобы объединить демократическую партию и нацию для победы над Трампом.