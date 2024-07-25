Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

NBC: Обама поддержит выдвижение Харрис на пост президента США

Ведомости

Бывший американский лидер Барак Обама намерен в ближайшее время поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост главы государства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Обама и Харрис поддерживают тесную связь с тех пор, как она объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. По данным собеседников телеканала, Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует одобрить ее в ближайшее время.

В материале подчеркивается, что Обама был одним из немногих «видных демократов в стране», который еще не заявил публично о поддержке Харрис. По словам одного из источников, экс-президент не хотел, чтобы его заявление «омрачило момент президента Джо Байдена, особенно его обращение в Овальном кабинете к нации в среду вечером».

Кроме того, сообщается, что помощники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления в ходе предвыборной кампании.

21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре. Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.

Харрис же назвала одобрение Байдена большой честью и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Вице-президент поблагодарила Байдена за его «выдающееся лидерство» и за то, что он совершил «самоотверженный и патриотический поступок», уйдя в отставку. Она сказала, что за оставшееся время до выборов сделает все возможное, чтобы объединить демократическую партию и нацию для победы над Трампом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных