Минобороны Азербайджана обвинило Армению в подготовке к новой войне
Провокации со стороны Армении свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана. Об этом заявило минобороны Азербайджана.
В ведомстве напомнили о «провокациях с применением тяжелого оружия в Кяльбаджарском направлении и с применением квадрокоптера – в Товузском направлении». По данным министерства, такие действия носят постоянный характер.
«Военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, оснащение Францией Армении смертоносным оружием и оказание Европейским Союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере 10 млн евро, вдохновляют оккупационную Армению совершать подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана», – считают в министерстве.
Министерство обороны республики заявило, что Армении и ее покровителям следует воздержаться от «намерения создать новый очаг войны на Южном Кавказе», иначе со стороны Азербайджана будут приняты «ответные меры в целях самообороны» с использованием всех имеющихся средств. Ответственность в таком случае, по мнению ведомства, «ляжет на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей».
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.
19 апреля МИД Армении сообщил, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км.