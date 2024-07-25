Госдеп: США не отвернутся от Украины ради диалога по контролю над оружием с РФ
США не будут приостанавливать поддержку Украины ради восстановления диалога с Россией по стратегической стабильности. Об этом заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, пишет «РИА Новости».
«[Они] заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», – сказала Стюарт на выступлении в Фонде Карнеги (в РФ признан иностранным агентом и нежелательной организацией).
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был заключен Россией и США в 2010 г. и предусматривал сокращение этих вооружений. В феврале 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия страны в ДСНВ.
В октябре 2023 г. замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что США предложили на систематической основе возобновить диалог по стратегической стабильности. 29 февраля этого года в своем послании Федеральному собранию Путин заявил, что Россия готова к такому диалогу, но пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения Москвы на Украине, он невозможен.