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Госдеп: США не отвернутся от Украины ради диалога по контролю над оружием с РФ

Ведомости

США не будут приостанавливать поддержку Украины ради восстановления диалога с Россией по стратегической стабильности. Об этом заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, пишет «РИА Новости».

«[Они] заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», – сказала Стюарт на выступлении в Фонде Карнеги (в РФ признан иностранным агентом и нежелательной организацией).

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был заключен Россией и США в 2010 г. и предусматривал сокращение этих вооружений. В феврале 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия страны в ДСНВ.

В октябре 2023 г. замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что США предложили на систематической основе возобновить диалог по стратегической стабильности. 29 февраля этого года в своем послании Федеральному собранию Путин заявил, что Россия готова к такому диалогу, но пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения Москвы на Украине, он невозможен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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