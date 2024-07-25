Госдеп: США не отвернутся от Украины ради диалога по контролю над оружием с РФ

«[Они] заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», – сказала Стюарт на выступлении в Фонде Карнеги (в РФ признан иностранным агентом и нежелательной организацией).