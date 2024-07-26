Белоусов проверил подготовку бойцов на полигоне Ленинградского военного округа
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил один из полигонов Ленинградского военного округа (ЛВО), где проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и вручил награды отличившимся участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
Белоусову показали подготовку специалистов по различным военно-учетным специальностям младшего командного состава и военных, которые только что подписали контракт с Минобороны. Были продемонстрированы занятия по подготовке танковых экипажей, управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и огнем артиллерии, стрельбе из минометов, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями. Было отмечено, что занятиями руководят опытные инструкторы, получившие боевой опыт в ходе спецоперации. Подготовка организована с учетом особенностей применяемых вооруженными силами Украины (ВСУ) образцов западного оружия.
Госнаграды из рук министра обороны получили военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации и проходящие на полигоне переподготовку или повышение квалификации. После церемонии Белоусов отдельно поговорил с офицерами и контрактниками.
На встрече министр обсудил перспективы формирования окружного учебного центра ЛВО на базе полигона и заслушал рекомендации и вопросы повышения эффективности обучения и обеспечения военнослужащих спецоперации.
5 июля заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров подчеркивал, что в зону специальной военной операции бойцы отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования.
По данным Минобороны России на 11 июля, с начала 2024 г. на службу по контракту поступили порядка 190 000 человек. Сообщалось, что среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1000 добровольцев в сутки.