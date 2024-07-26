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Белоусов проверил подготовку бойцов на полигоне Ленинградского военного округа

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил один из полигонов Ленинградского военного округа (ЛВО), где проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и вручил награды отличившимся участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Белоусову показали подготовку специалистов по различным военно-учетным специальностям младшего командного состава и военных, которые только что подписали контракт с Минобороны. Были продемонстрированы занятия по подготовке танковых экипажей, управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и огнем артиллерии, стрельбе из минометов, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями. Было отмечено, что занятиями руководят опытные инструкторы, получившие боевой опыт в ходе спецоперации. Подготовка организована с учетом особенностей применяемых вооруженными силами Украины (ВСУ) образцов западного оружия.

Госнаграды из рук министра обороны получили военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации и проходящие на полигоне переподготовку или повышение квалификации. После церемонии Белоусов отдельно поговорил с офицерами и контрактниками.

На встрече министр обсудил перспективы формирования окружного учебного центра ЛВО на базе полигона и заслушал рекомендации и вопросы повышения эффективности обучения и обеспечения военнослужащих спецоперации.

5 июля заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров подчеркивал, что в зону специальной военной операции бойцы отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования.

По данным Минобороны России на 11 июля, с начала 2024 г. на службу по контракту поступили порядка 190 000 человек. Сообщалось, что среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1000 добровольцев в сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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