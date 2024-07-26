Белоусов проверил подготовку бойцов на полигоне Ленинградского военного округа

Белоусову показали подготовку специалистов по различным военно-учетным специальностям младшего командного состава и военных, которые только что подписали контракт с Минобороны. Были продемонстрированы занятия по подготовке танковых экипажей, управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и огнем артиллерии, стрельбе из минометов, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями. Было отмечено, что занятиями руководят опытные инструкторы, получившие боевой опыт в ходе спецоперации. Подготовка организована с учетом особенностей применяемых вооруженными силами Украины (ВСУ) образцов западного оружия.