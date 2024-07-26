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В Кремле считают полезным для американцев ликбез Трампа о российской истории

Ведомости

Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия победила Гитлера и Наполеона, будут не бесполезны для большей части американской аудитории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, мало кто и из простых американцев, и из представителей политического истеблишмента знаком с российской историей настолько глубоко, чтобы знать и об Отечественной войне 1812 г., и о Великой Отечественной войне.

«Они этого точно не знают и не помнят, потому что их никто не учил. Поэтому это не бесполезно для них – может быть, кто-то заинтересуется после этого», – сказал представитель Кремля.

Вопрос о том, почему Трамп знает историю России лучше, чем президент Украины Владимир Зеленский, Песков порекомендовал задать самому Трампу.

25 июля Трамп рассказал, что в ходе телефонного разговора с Зеленским он призвал лидера Украины закончить конфликт. По словам Трампа, в разговоре с Зеленским он назвал Россию «военной машиной», так как страна победила армии Гитлера и Наполеона.

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским 19 июля. Трамп поблагодарил Зеленского за беседу, заявив, что «как ваш следующий президент» он положит конец конфликту на Украине и «принесет мир во всем мире». Зеленский, добавил Трамп, также в ходе разговора осудил покушение на экс-президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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