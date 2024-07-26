В Кремле считают полезным для американцев ликбез Трампа о российской истории
Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия победила Гитлера и Наполеона, будут не бесполезны для большей части американской аудитории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, мало кто и из простых американцев, и из представителей политического истеблишмента знаком с российской историей настолько глубоко, чтобы знать и об Отечественной войне 1812 г., и о Великой Отечественной войне.
«Они этого точно не знают и не помнят, потому что их никто не учил. Поэтому это не бесполезно для них – может быть, кто-то заинтересуется после этого», – сказал представитель Кремля.
Вопрос о том, почему Трамп знает историю России лучше, чем президент Украины Владимир Зеленский, Песков порекомендовал задать самому Трампу.
25 июля Трамп рассказал, что в ходе телефонного разговора с Зеленским он призвал лидера Украины закончить конфликт. По словам Трампа, в разговоре с Зеленским он назвал Россию «военной машиной», так как страна победила армии Гитлера и Наполеона.
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским 19 июля. Трамп поблагодарил Зеленского за беседу, заявив, что «как ваш следующий президент» он положит конец конфликту на Украине и «принесет мир во всем мире». Зеленский, добавил Трамп, также в ходе разговора осудил покушение на экс-президента.