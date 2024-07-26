Финляндия заявила о нарушении морских границ российским судном

19 июля погранслужба Финляндии заявила о начале расследования незаконного пересечения границы из России в Финляндию на озере Пюхяярви в Карелии. Погранслужба сообщила, что моторная лодка с пассажирами пересекла границу из России в Финляндию, проплыла вглубь республики на 100 м, после чего вернулась в Россию.