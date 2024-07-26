Финляндия заявила о нарушении морских границ российским судном
Нарушение морской границы Финляндии произошло 26 июля вблизи восточной части Финского залива, ситуация находится под контролем пограничных служб, заявило минобороны страны.
Как уточнили в финском ведомстве, предполагаемым нарушителем морской границы является российское судно.
19 июля погранслужба Финляндии заявила о начале расследования незаконного пересечения границы из России в Финляндию на озере Пюхяярви в Карелии. Погранслужба сообщила, что моторная лодка с пассажирами пересекла границу из России в Финляндию, проплыла вглубь республики на 100 м, после чего вернулась в Россию.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.