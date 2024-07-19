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Финляндия расследует нарушение границы с Россией моторной лодкой

Ведомости

Пограничный отряд Северной Карелии приступил к расследованию незаконного пересечения границы из России в Финляндию на озере Пюхяярви в Карелии. Об этом сообщается на сайте пограничной службы республики.

Отмечено, что моторная лодка с пассажирами пересекла границу из России в Финляндию, проплыла вглубь республики на 100 м, после чего вернулась в Россию.

«В связи с инцидентом пограничный комиссар региона Северная Карелия поддерживает контакт с пограничным комиссаром Суоярвского района России», – говорится в сообщении.

16 июля президент Финляндии Александр Стубб подписал так называемый «закон о выдворении», который разрешит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин. Закон вступит в силу с 22 июля. 18 июля Yle сообщало, что в Финляндии на рассмотрении находятся 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из них 400 – от женщин.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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