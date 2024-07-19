Финляндия расследует нарушение границы с Россией моторной лодкой

16 июля президент Финляндии Александр Стубб подписал так называемый «закон о выдворении», который разрешит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин. Закон вступит в силу с 22 июля. 18 июля Yle сообщало, что в Финляндии на рассмотрении находятся 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из них 400 – от женщин.