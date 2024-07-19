Финляндия расследует нарушение границы с Россией моторной лодкой
Пограничный отряд Северной Карелии приступил к расследованию незаконного пересечения границы из России в Финляндию на озере Пюхяярви в Карелии. Об этом сообщается на сайте пограничной службы республики.
Отмечено, что моторная лодка с пассажирами пересекла границу из России в Финляндию, проплыла вглубь республики на 100 м, после чего вернулась в Россию.
«В связи с инцидентом пограничный комиссар региона Северная Карелия поддерживает контакт с пограничным комиссаром Суоярвского района России», – говорится в сообщении.
16 июля президент Финляндии Александр Стубб подписал так называемый «закон о выдворении», который разрешит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин. Закон вступит в силу с 22 июля. 18 июля Yle сообщало, что в Финляндии на рассмотрении находятся 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из них 400 – от женщин.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.