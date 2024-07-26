Суд Тель-Авива продлил запрет на вещание Al Jazeera в Израиле

В апреле парламент Израиля утвердил закон, который позволяет закрывать враждебные СМИ. Согласно документу, министр связи страны может распорядиться о прекращении вещания иностранного канала из Израиля и на израильской территории в случае, если СМИ наносит вред безопасности государства. Ведомство также может издать приказ о запрете вещания, блокировке сайта и конфискации оборудования.