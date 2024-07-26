Суд Тель-Авива продлил запрет на вещание Al Jazeera в Израиле
Окружной суд Тель-Авива решил продлить запрет на вещание Al Jazeera на территории Израиля, сообщает издание The Jerusalem Post.
Суд одобрил запрет вещания еще на 45 дней. До этого ограничения на такой же срок продлевали 13 июня.
В мае правительство Израиля приняло решение закрыть офисы телеканала на территории страны. Тогда же министр связи Шломо Карьи подписал приказ о прекращении вещания Al Jazeera. В офисе телеканала в Иерусалиме прошли обыски – инспекторы ведомства при поддержке правоохранителей конфисковали оборудование.
В апреле парламент Израиля утвердил закон, который позволяет закрывать враждебные СМИ. Согласно документу, министр связи страны может распорядиться о прекращении вещания иностранного канала из Израиля и на израильской территории в случае, если СМИ наносит вред безопасности государства. Ведомство также может издать приказ о запрете вещания, блокировке сайта и конфискации оборудования.