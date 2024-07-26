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Суд Тель-Авива продлил запрет на вещание Al Jazeera в Израиле

Ведомости

Окружной суд Тель-Авива решил продлить запрет на вещание Al Jazeera на территории Израиля, сообщает издание The Jerusalem Post.

Суд одобрил запрет вещания еще на 45 дней. До этого ограничения на такой же срок продлевали 13 июня.

В мае правительство Израиля приняло решение закрыть офисы телеканала на территории страны. Тогда же министр связи Шломо Карьи подписал приказ о прекращении вещания Al Jazeera. В офисе телеканала в Иерусалиме прошли обыски – инспекторы ведомства при поддержке правоохранителей конфисковали оборудование.

В апреле парламент Израиля утвердил закон, который позволяет закрывать враждебные СМИ. Согласно документу, министр связи страны может распорядиться о прекращении вещания иностранного канала из Израиля и на израильской территории в случае, если СМИ наносит вред безопасности государства. Ведомство также может издать приказ о запрете вещания, блокировке сайта и конфискации оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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