В офисе телеканала Al Jazeera в Иерусалиме прошли обыски

В соответствии с законом, министр связи Израиля с согласия премьер-министра страны может распорядиться о прекращении вещания иностранного канала из Израиля и на израильской территории в случае, если это наносит вред безопасности государства. Глава минсвязи также может издать распоряжение о закрытии офисов СМИ и приказ о блокировке его сайта, если сервер находится на территории Израиля, а также о конфискации оборудования иностранного канала.