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В офисе телеканала Al Jazeera в Иерусалиме прошли обыски

Ведомости

Полиция Израиля и инспекторы министерства связи страны провели обыски в офисе катарского телеканала Al Jazeera в Иерусалиме. Видео обысков опубликовал министр связи Израиля Шломо Карьи в соцсети X.

По его словам, инспекторы министерства связи при поддержке правоохранителей конфисковали оборудование канала.

Министр связи Израиля также рассказал, что подписал приказ о прекращении вещания Al Jazeera.

5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство страны приняло решение о закрытии телеканала Al Jazeera на израильской территории.

1 апреля парламент Израиля утвердил во втором и третьем чтениях закон, позволяющий закрывать враждебные СМИ в стране.

В соответствии с законом, министр связи Израиля с согласия премьер-министра страны может распорядиться о прекращении вещания иностранного канала из Израиля и на израильской территории в случае, если это наносит вред безопасности государства. Глава минсвязи также может издать распоряжение о закрытии офисов СМИ и приказ о блокировке его сайта, если сервер находится на территории Израиля, а также о конфискации оборудования иностранного канала.

20 октября 2023 г. правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые «наносят ущерб безопасности государства», что позволило бы стране закрыть филиал Al Jazeera по решению кабмина. В поддержку закрытия бюро Al Jazeera на территории Израиля выступили разведка «Моссад», Совет национальной безопасности, МИД Израиля, министр обороны Йоав Галант и начальник Генштаба армии Херци Халеви.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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