Кабмин Израиля одобрил закрытие телеканала Al Jazeera
Правительство Израиля приняло решение о закрытии катарского телеканала Al Jazeera на территории страны, сообщается в заявлении, размещенном на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсети X.
«Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», – подчеркнул Нетаньяху.
1 апреля парламент Израиля утвердил во втором и третьем чтениях закон, позволяющий закрывать враждебные СМИ в стране, сообщала The Times of Israel.
В соответствии с законом, министр связи Израиля с согласия премьер-министра страны может распорядиться о прекращении вещания иностранного канала из Израиля и на израильской территории в случае, если это наносит вред безопасности государства. Глава минсвязи также может издать распоряжение о закрытии офисов СМИ и приказ о блокировке его сайта, если сервер находится на территории Израиля, а также о конфискации оборудования иностранного канала.
20 октября 2023 г. правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые «наносят ущерб безопасности государства», что позволило бы стране закрыть филиал Al Jazeera по решению кабмина. В поддержку закрытия бюро Al Jazeera на территории Израиля выступили разведка «Моссад», Совет национальной безопасности, МИД Израиля, министр обороны Йоав Галант и начальник Генштаба армии Херци Халеви. Сообщалось, что среди причин закрытия – раскрытие информации о местонахождении объектов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 октября заявляла, что просьба госсекретаря США Энтони Блинкена к властям Катара смягчить риторику телеканала Al Jazeera по отношению к палестино-израильскому конфликту является актом цензуры.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.