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Кабмин одобрил соглашение с Лаосом о сотрудничестве в сфере ИКТ

Ведомости

Правительство России одобрило соглашение с кабмином Лаоса о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Распоряжение российского кабмина опубликовано на портале правовой информации.

МИД России поручено провести переговоры с лаосской стороной и подписать соглашение от имени правительства РФ.

Согласно документу, стороны намерены совместно противодействовать угрозам в сфере ИКТ, обмениваться информацией между компетентными органами по вопросам безопасности, разрабатывать меры доверия, способствующие обеспечению безопасности в сфере ИКТ, а также содействовать научным исследованиям, подготовке специалистов и обмену студентов.

26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в двухдневных ежегодных министерских встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Мьянма, Лаос, Вьетнам и Камбоджа) в лаосской столице Вьентьяне. Российский министр отдельно встретился с совмещающим посты премьер-министра и министра иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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