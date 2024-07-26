Кабмин одобрил соглашение с Лаосом о сотрудничестве в сфере ИКТ
Правительство России одобрило соглашение с кабмином Лаоса о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Распоряжение российского кабмина опубликовано на портале правовой информации.
МИД России поручено провести переговоры с лаосской стороной и подписать соглашение от имени правительства РФ.
Согласно документу, стороны намерены совместно противодействовать угрозам в сфере ИКТ, обмениваться информацией между компетентными органами по вопросам безопасности, разрабатывать меры доверия, способствующие обеспечению безопасности в сфере ИКТ, а также содействовать научным исследованиям, подготовке специалистов и обмену студентов.
26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в двухдневных ежегодных министерских встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Мьянма, Лаос, Вьетнам и Камбоджа) в лаосской столице Вьентьяне. Российский министр отдельно встретился с совмещающим посты премьер-министра и министра иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом.