Кабмин одобрил соглашение с Лаосом о сотрудничестве в сфере ИКТ

26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в двухдневных ежегодных министерских встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Мьянма, Лаос, Вьетнам и Камбоджа) в лаосской столице Вьентьяне. Российский министр отдельно встретился с совмещающим посты премьер-министра и министра иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом.