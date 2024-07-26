Сергей Лавров исследовал «асеаноцентричную архитектуру»

Марсуди позже раскрыла в соцсети Х общую повестку переговоров с Лавровым: «Короткий обмен мнениями по вопросам Палестины, Украины и другим проблемам в рамках ООН». Индонезия уже стала одной из стран, предлагавших свою версию «мирного плана» по украинскому конфликту ровно год назад, в июне 2023 г. Они включали прекращение огня на актуальной линии соприкосновения, создание демилитаризованной зоны на 15 км от позиций каждой стороны и наблюдение за ней миротворцев ООН. Украина тогда отвергла этот план, в Кремле заявили, что не получали деталей. С тех пор эта инициатива не фигурировала в публичной плоскости, по крайней мере, ее обсуждение на встрече 25 июля не упоминалось.