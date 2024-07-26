Сергей Лавров исследовал «асеаноцентричную архитектуру»С кем и о чем говорил российский министр иностранных дел на полях саммита АСЕАН в Лаосе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 июля принял участие в двухдневных ежегодных министерских встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Мьянма, Лаос, Вьетнам и Камбоджа) в лаосской столице Вьентьяне, сообщает пресс-служба российского дипведомства.
«Москва неизменно выступает за укрепление роли АСЕАН в региональных делах», – заявил Лавров во вступительной речи (цитата по сообщению МИД России). По его мнению, «асеаноцентричная архитектура» базируется на инклюзивности и равноправии, учете интересов всех участников и уважении их идентичности, и эти принципы должны оставаться «фундаментом безопасности и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)».
Россия, АСЕАН и соседи
Министерское совещание в формате «Россия-АСЕАН» 26 июля, по выражению пресс-службы российского МИД, «традиционно прошло в дружеской атмосфере». Стороны обсудили сотрудничество в рамках пятилетнего комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства, одобренного в 2021 г. Кроме того, в лаосской столице прошел региональный форум АСЕАН по безопасности, также обсуждалась подготовка к октябрьской встрече лидеров стран объединения.
«Привлекли внимание партнеров к инициативе президента России Владимира Путина о создании системы евразийской безопасности. В плане расширения интеграционных процессов на пространстве Большой Евразии рассмотрены перспективы наращивания взаимодействия АСЕАН с ЕАЭС и ШОС», – отчитался российский МИД. Там отметили, что ассоциация выразила «признательность России за поддержку центральной роли АСЕАН в региональных делах».
В качестве иллюстрации связей России и АСЕАН МИД привел оценки товарооборота за 2023 г., который вырос на 14,6% до $22 млрд. Объем накопленных капиталовложений в российскую экономику из государств объединения за девять месяцев 2023 г. достиг $3,5 млрд, а общая сумма российских инвестиций в Юго-Восточной Азии – $11,5 млрд.
Отношения России и стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) развиваются поступательно, несмотря на то, что регион сталкивается с серьезным давлением со стороны США через угрозы и механизмы вторичных санкций, отмечает директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова.
И хотя эти отношения пока что не перешли в принципиально иное качество, они демонстрируют позитивную динамику: постепенно восстанавливается товарооборот, логистика, туристические потоки, продолжает Колдунова. «Интенсифицируются и контакты на высшем уровне со странами АСЕАН, чему пример недавний июньский визит Путина во Вьетнам», – напоминает эксперт.
На площадке АСЕАН кроме профильных министров стран объединения присутствовали и главы МИД государств всего АТР, дружественные России. Были и министры «недружественных» государств, которые перечислены в специальном списке российского правительства, в первую очередь – США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен посетил саммит в Лаосе в рамках азиатского турне, включающего Ханой, Манилу, Сингапур, Токио и Улан-Батор. На полях встречи АСЕАН Блинкен запланировал встречу с китайским коллегой Ван И.
Присутствовали также главы МИД Японии (Ёко Камикава), Новой Зеландии (Крис Сид), Австралии (Пенни Вонг), Сингапура (Вивиан Балакришнан) и Евросоюза (Жозеп Боррель).
С коллегами из недружественных стран российский министр переговоров не проводил.
От Индонезии и Турции до Украины и Палестины
В канун начала мероприятий АСЕАН Лавров, прибыв в Лаос еще 25 июля, провел череду двусторонних и многосторонних встреч со своими коллегами из дружественных к России стран АТР и Азии в целом. Министерские встречи АСЕАН предоставляют прекрасную возможность сверить часы с другими ключевыми партнерами России в Азии, соглашается Колдунова.
В первую очередь российский министр провел переговоры с главой МИД Восточного Тимора (одна из двух христианских стран региона) Бендито душ Сантуш Фрейташем, а затем – с министром иностранных дел Индонезии (крупнейшая мусульманская страна Юго-Восточной Азии, до 2002 г. контролировала Восточный Тимор) Ретно Марсуди.
Марсуди позже раскрыла в соцсети Х общую повестку переговоров с Лавровым: «Короткий обмен мнениями по вопросам Палестины, Украины и другим проблемам в рамках ООН». Индонезия уже стала одной из стран, предлагавших свою версию «мирного плана» по украинскому конфликту ровно год назад, в июне 2023 г. Они включали прекращение огня на актуальной линии соприкосновения, создание демилитаризованной зоны на 15 км от позиций каждой стороны и наблюдение за ней миротворцев ООН. Украина тогда отвергла этот план, в Кремле заявили, что не получали деталей. С тех пор эта инициатива не фигурировала в публичной плоскости, по крайней мере, ее обсуждение на встрече 25 июля не упоминалось.
Индонезия по ряду параметров – ведущая в экономическом плане и емкости рынка страна в АСЕАН, источник многих дипломатических инициатив ассоциации, замечает Колдунова. «Джакарта может оказать значимое влияние на позицию и действия регионального объединения, включая украинский кризис. Взаимодействие с ней крайне важно для России», – считает эксперт.
Позже Лавров провел встречу со вторым министром иностранных дел еще одной мусульманской страны региона – султаната Бруней – Эриваном Юсофом. Четвертой двусторонней встречей стали переговоры с главой МИД Камбоджи (координатора диалога «АСЕАН-Россия») Сок Чендасопхеа.
Китайский подход
При всей значимости других стран АСЕАН (Лаос является председателем ассоциации в этом году, а с Камбоджей и другими странами ЮВА у России вполне позитивная динамика развития отношений) все же важнейшим на площадках таких саммитов становится взаимодействие и подтверждение позиций с Джакартой и Пекином, уверена Колдунова.
И действительно, после того как Лавров отдельно встретился с хозяином саммита – совмещающим посты премьер-министра и министра иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом – встреча стала трехсторонней: к ней присоединился и глава МИД КНР Ван И.
Как заявил российский министр, трехсторонний формат использовали, чтобы «наметить пути решения задач, стоящих перед нашими странами в сфере укрепления продовольственной, энергетической и транспортной безопасности». «Наши три государства объединяет общность подходов к созданию на континенте максимально широкого кооперационного пространства, упрочению трансграничных транспортно-сбытовых и производственно-логистических механизмов сотрудничества», – подчеркнул Лавров.
С китайским министром российский провел переговоры и тет-а-тет. Лавров и Ван встретились на следующий день после посещения Пекина министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который заверил китайскую сторону в готовности переговоров с Россией. Сама Украина в российском коммюнике по случаю встречи не упоминалась. Там была лишь отмечена важность двусторонних отношений в условиях «повышенной турбулентности мировой системы».
При этом в сообщении МИД КНР было упомянуто обсуждение ближневосточного конфликта в секторе Газа и примирительной встречи в Пекине 23 июня палестинских фракций, включая радикальный «Хамас» и ФАТХ. «Лавров поздравил Китай с успешным подталкиванием палестинских фракций к подписанию Пекинской декларации и заявил, что Россия будет работать вместе над восстановлением мира на Ближнем Востоке», – говорится в китайском заявлении.
В российском сообщении отметили, что Лавров и Ван обсудили «перспективы реализации инициированной российской стороной концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии», фоном для которой стала «стагнация евроатлантических механизмов».
Коммюнике без Украины
На момент написания заметки российский министр не встречался с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном. С ним переговоры уже проходили во время визита президента России Владимира Путина в Ханой в середине июня.
Зато на следующий день, 26 июля, Лавров встретился с турецким министром Хаканом Фиданом. Турция вновь стала подавать сигналы о своих посреднических интенциях в украинском конфликте: 24 июля турецкий министр заявил, что Анкара «продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта» как открыто, так и конфиденциально.
В российском коммюнике Украина не упоминалась. Отмечалось лишь обсуждение «актуальных вопросов двусторонних отношений», включая торгово-экономических, темпы которых замедлились из-за проблем с платежами под угрозой вторичных санкций США, а также «взаимодействие России и Турции на международных площадках».
Также встретился Лавров с главой МИД дружественной России Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Он уже проводил переговоры с ним в Москве во время первого за пять лет визита в Москву индийского премьера Нарендры Моди 8-9 июля. Тогда стороны договорились о сотрудничестве по ряду направлений экономики, а также досрочном увольнении из российской армии индийских граждан, оказавшихся «по заблуждению» в зоне спецоперации. Сам Моди заверил в своей приверженности мирному урегулированию конфликта России и Украины.