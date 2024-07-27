Wion: Моди посетит Украину в августе
Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с начала спецоперации посетит Украину. Его визит запланирован на август, сообщает телеканал Wion со ссылкой на дипломатические источники.
Скорее всего, поездка состоится 23 августа. Визит пока что прорабатывается. Информация о программе поездки не приводится.
20 марта Моди общался с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. В X индийский премьер сообщил, что стороны обсудили «укрепление индийско-украинского партнерства». Также в ходе разговора Моди отметил, что Индия поддерживает усилия по установлению мира на Украине.
В тот же день премьер Индии говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он поздравил российского лидера с переизбранием и отметил, что стороны договорились работать над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского партнерства.
8-9 июля Моди находился с визитом в России. Это была первая с 2019 г. поездка индийского премьера в Москву. В ходе визита Путин и Моди провели переговоры. В итоговом заявлении лидеры «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».