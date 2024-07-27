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Wion: Моди посетит Украину в августе

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с начала спецоперации посетит Украину. Его визит запланирован на август, сообщает телеканал Wion со ссылкой на дипломатические источники.

Скорее всего, поездка состоится 23 августа. Визит пока что прорабатывается. Информация о программе поездки не приводится.

20 марта Моди общался с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. В X индийский премьер сообщил, что стороны обсудили «укрепление индийско-украинского партнерства». Также в ходе разговора Моди отметил, что Индия поддерживает усилия по установлению мира на Украине.

В тот же день премьер Индии говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он поздравил российского лидера с переизбранием и отметил, что стороны договорились работать над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского партнерства.

8-9 июля Моди находился с визитом в России. Это была первая с 2019 г. поездка индийского премьера в Москву. В ходе визита Путин и Моди провели переговоры. В итоговом заявлении лидеры «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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