Путин подписал указ о проведении военно-морского парада в Санкт-ПетербургеПо традиции он состоится в последнее воскресенье июля
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военно-морского парада в Санкт-Петербурге, он состоится 28 июля.
В День Военно-морского флота пройдет главный военно-морской парад, следует из документа. Вечером в воскресенье в 22.30 мск будет дан артиллерийский салют. Подготовку и проведение парада глава государства возложил на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, правительство города будет содействовать в подготовке к мероприятию.
Сам Путин будет присутствовать на проведении военно-морского парада, заявил ранее на этой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля с 1980 г., а сам праздник был утвержден в 1939 г. Традиционно торжественные парады проходят в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке. 22 июля стало известно, что в Новороссийске отменены торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ. Как сообщила пресс-служба городской администрации, это сделано в целях безопасности.