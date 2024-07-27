Путин подписал указ о проведении военно-морского парада в Санкт-Петербурге

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля с 1980 г., а сам праздник был утвержден в 1939 г. Традиционно торжественные парады проходят в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке. 22 июля стало известно, что в Новороссийске отменены торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ. Как сообщила пресс-служба городской администрации, это сделано в целях безопасности.