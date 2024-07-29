Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на выборах главы государства – политик набрал 51,2% голосов по итогам обработки 80% протоколов, сообщил председатель Национального избирательного совета боливарианской республики Элвиса Аморосо журналистам и наблюдателям.
«При уровне участия в выборах 59% результаты следующие. Первое. Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил 5 150 092 голоса с 51,20%. Кандидат Эдмундо Гонсалес из Совета Единства получил 4 445 978 голосов с 44,2%», – сказал Аморосо (цитата по «РИА Новости»).
Выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Утром 29 июля президент Аргентины Хавьер Милей написал в соцсети X в связи с выборами в Венесуэле, что Аргентина не собирается признавать «еще одно мошенничество» и надеется, что на этот раз «вооруженные силы будут защищать демократию и волю народа».
В день выборов министры иностранных дел Аргентины, Гватемалы, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора выпустили совместное заявление о выборах в Венесуэле. В нем представители внешнеполитических ведомств потребовали гарантий, что результаты выборов будут полностью соответствовать воле народа, выраженной венесуэльским народом на избирательных участках. Министры заявили о необходимости прозрачного подсчета голосов, который позволяет проверять и контролировать наблюдателей и делегатов от всех кандидатов.
Представитель Единой социалистической партии Венесуэлы Мадуро приступил к исполнению обязанностей президента в 2013 г., став преемником умершего Уго Чавеса, в апреле того же года был избран на пост главы государства. При действующем президенте страна переживает экономический кризис и остается мировым лидером по уровню инфляции, хотя в 2023 г. он снизился с 305 до 193%.