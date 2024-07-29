Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

Представитель Единой социалистической партии Венесуэлы Мадуро приступил к исполнению обязанностей президента в 2013 г., став преемником умершего Уго Чавеса, в апреле того же года был избран на пост главы государства. При действующем президенте страна переживает экономический кризис и остается мировым лидером по уровню инфляции, хотя в 2023 г. он снизился с 305 до 193%.