Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Аргентина, Коста-Рика и Перу не признали победу Мадуро на выборах

Ведомости

Аргентина, Перу и Коста-Рика заявили об отказе признавать победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах главы государства.

Президент Аргентины Хавьер Милей написал в соцсети X в связи с выборами в Венесуэле, что Аргентина не собирается признавать «еще одно мошенничество» и надеется, что на этот раз «вооруженные силы будут защищать демократию и волю народа». Заявление было сделано еще до официального объявления результатов голосования.

Глава министерства иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа Франко в соцсети X написал, что осуждает «совокупность нарушений, допущенных правительством Венесуэлы с целью мошенничества». По его словам, Перу не смирится с нарушением народной воли венесуэльского народа.

Правительство Коста-Рики опубликовало заявление президента Родриго Чавеса. Согласно нему, власти страны «категорически отвергают провозглашение Николаса Мадуро президентом Венесуэлы», передает «РИА Новости». В заявлении также указана готовность работать с «демократическими правительствами континента» и международными органами, чтобы «добиться уважения священной воли народа Венесуэлы».

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Утром 29 июля председатель Национального избирательного совета боливарианской республики Элвиса Аморосо заявил, что действующий президент Мадуро, занимающий пост с 2013 г., набрал 51,2% голосов по итогам обработки 80% протоколов. Еще один кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 4 445 978 голосов с 44,2%.

В день выборов министры иностранных дел Аргентины, Гватемалы, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора выпустили совместное заявление. В нем министры заявили о необходимости прозрачного подсчета голосов, который позволяет проверять и контролировать наблюдателей и делегатов от всех кандидатов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных