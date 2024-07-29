Аргентина, Коста-Рика и Перу не признали победу Мадуро на выборах
Аргентина, Перу и Коста-Рика заявили об отказе признавать победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах главы государства.
Президент Аргентины Хавьер Милей написал в соцсети X в связи с выборами в Венесуэле, что Аргентина не собирается признавать «еще одно мошенничество» и надеется, что на этот раз «вооруженные силы будут защищать демократию и волю народа». Заявление было сделано еще до официального объявления результатов голосования.
Глава министерства иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа Франко в соцсети X написал, что осуждает «совокупность нарушений, допущенных правительством Венесуэлы с целью мошенничества». По его словам, Перу не смирится с нарушением народной воли венесуэльского народа.
Правительство Коста-Рики опубликовало заявление президента Родриго Чавеса. Согласно нему, власти страны «категорически отвергают провозглашение Николаса Мадуро президентом Венесуэлы», передает «РИА Новости». В заявлении также указана готовность работать с «демократическими правительствами континента» и международными органами, чтобы «добиться уважения священной воли народа Венесуэлы».
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Утром 29 июля председатель Национального избирательного совета боливарианской республики Элвиса Аморосо заявил, что действующий президент Мадуро, занимающий пост с 2013 г., набрал 51,2% голосов по итогам обработки 80% протоколов. Еще один кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 4 445 978 голосов с 44,2%.
В день выборов министры иностранных дел Аргентины, Гватемалы, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора выпустили совместное заявление. В нем министры заявили о необходимости прозрачного подсчета голосов, который позволяет проверять и контролировать наблюдателей и делегатов от всех кандидатов.