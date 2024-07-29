Аргентина, Коста-Рика и Перу не признали победу Мадуро на выборах

Президент Аргентины Хавьер Милей написал в соцсети X в связи с выборами в Венесуэле, что Аргентина не собирается признавать «еще одно мошенничество» и надеется, что на этот раз «вооруженные силы будут защищать демократию и волю народа». Заявление было сделано еще до официального объявления результатов голосования.