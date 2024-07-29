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Кремль: Россия будет всесторонне развивать отношения с Венесуэлой

Ведомости

Россия будет всесторонне развивать отношения с Венесуэлой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы развиваем наши отношения с Венесуэлой во всех областях, в том числе и чувствительных. И, конечно, мы им уделяем большое внимание, знаем о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства», – подчеркнул Песков.

По его словам, сотрудничество сторон находится в интересах народа Венесуэлы и россиян.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Утром 29 июля председатель Национального избирательного совета боливарианской республики Элвиса Аморосо заявил, что действующий президент Мадуро, занимающий пост с 2013 г., набрал 51,2% голосов по итогам обработки 80% протоколов. Еще один кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 4 445 978 голосов с 44,2%.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил «РИА Новости», что итоги голосования «заслуживают доверия», и они приведут к «дальнейшему укреплению авторитета администрации» Мадуро и позиций Венесуэлы на международной арене. Москва продолжит развивать стратегическое партнерство с Каракасом, заверил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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