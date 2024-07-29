Кремль: Россия будет всесторонне развивать отношения с Венесуэлой
Россия будет всесторонне развивать отношения с Венесуэлой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы развиваем наши отношения с Венесуэлой во всех областях, в том числе и чувствительных. И, конечно, мы им уделяем большое внимание, знаем о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства», – подчеркнул Песков.
По его словам, сотрудничество сторон находится в интересах народа Венесуэлы и россиян.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Утром 29 июля председатель Национального избирательного совета боливарианской республики Элвиса Аморосо заявил, что действующий президент Мадуро, занимающий пост с 2013 г., набрал 51,2% голосов по итогам обработки 80% протоколов. Еще один кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 4 445 978 голосов с 44,2%.
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил «РИА Новости», что итоги голосования «заслуживают доверия», и они приведут к «дальнейшему укреплению авторитета администрации» Мадуро и позиций Венесуэлы на международной арене. Москва продолжит развивать стратегическое партнерство с Каракасом, заверил он.