Путин обсудил с Пушилиным экономику ДНР и развитие Азовской акватории
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным социально-экономическое развитие региона, а также стратегию развития Азовской акватории до 2040 г. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Пушилин отметил, что президент поставил перед республикой ключевую задачу – повысить уровень жизни людей до среднероссийских показателей к 2030 г. По словам главы ДНР, за первое полугодие 2024 г. в бюджет поступило практически 33 млрд руб., в то время как за весь прошлый год сумма поступлений составила 54 млрд.
«Это дает основание рассчитывать, что к концу года мы выйдем на показатели более 70 млрд поступлений в бюджет – это на 30% больше, чем в прошлом году», – сказал Пушилин. Путин назвал такой рост приличным.
Глава республики также рассказал о росте зарплат в организациях за первые четыре месяца 2024 г. на 40% к аналогичному периоду прошлого года – до 49 600 руб. К концу года ожидается рост до 54 100 руб. Кроме того, с начала 2024 г. было запущено четыре промышленных предприятия, а до конца года планируется запуск 15 предприятий, которые простаивали до этого момента.
В начале июня Путин поручил до 1 сентября принять стратегию развития Азовской акватории до 2040 г. Пушилин рассказал, что планируется развивать рекреационное направление, туризм и рыбное хозяйство.
Президент обратил внимание Пушилина на проблемы с аварийным жильем в республике, составляющим более 27% жилого фонда, а также с водоснабжением.
«Вы в контакте с федеральными органами уделите этому, пожалуйста, особое внимание», – подчеркнул Путин.
25 июля президент России на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ подчеркнул, что у жителей Донбасса и Новороссии должны быть «достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее». Приоритетной задачей он назвал вопросы безопасности, но отметил, что необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить дома, социальные и транспортные объекты.