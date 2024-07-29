Путин обсудил с Пушилиным экономику ДНР и развитие Азовской акватории

Глава республики также рассказал о росте зарплат в организациях за первые четыре месяца 2024 г. на 40% к аналогичному периоду прошлого года – до 49 600 руб. К концу года ожидается рост до 54 100 руб. Кроме того, с начала 2024 г. было запущено четыре промышленных предприятия, а до конца года планируется запуск 15 предприятий, которые простаивали до этого момента.