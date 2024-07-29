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Путин обсудил с Пушилиным экономику ДНР и развитие Азовской акватории

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным социально-экономическое развитие региона, а также стратегию развития Азовской акватории до 2040 г. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пушилин отметил, что президент поставил перед республикой ключевую задачу – повысить уровень жизни людей до среднероссийских показателей к 2030 г. По словам главы ДНР, за первое полугодие 2024 г. в бюджет поступило практически 33 млрд руб., в то время как за весь прошлый год сумма поступлений составила 54 млрд.

«Это дает основание рассчитывать, что к концу года мы выйдем на показатели более 70 млрд поступлений в бюджет – это на 30% больше, чем в прошлом году», – сказал Пушилин. Путин назвал такой рост приличным.

Глава республики также рассказал о росте зарплат в организациях за первые четыре месяца 2024 г. на 40% к аналогичному периоду прошлого года – до 49 600 руб. К концу года ожидается рост до 54 100 руб. Кроме того, с начала 2024 г. было запущено четыре промышленных предприятия, а до конца года планируется запуск 15 предприятий, которые простаивали до этого момента.

В начале июня Путин поручил до 1 сентября принять стратегию развития Азовской акватории до 2040 г. Пушилин рассказал, что планируется развивать рекреационное направление, туризм и рыбное хозяйство.

Президент обратил внимание Пушилина на проблемы с аварийным жильем в республике, составляющим более 27% жилого фонда, а также с водоснабжением.

«Вы в контакте с федеральными органами уделите этому, пожалуйста, особое внимание», – подчеркнул Путин.

25 июля президент России на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ подчеркнул, что у жителей Донбасса и Новороссии должны быть «достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее». Приоритетной задачей он назвал вопросы безопасности, но отметил, что необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить дома, социальные и транспортные объекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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