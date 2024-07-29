МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии

15 мая президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры. Он предположил, что стороны смогут найти компромиссное решение, а Украине все равно не удастся вернуть утраченные территории. Павел также выступил против размещения военных НАТО на территории Украины.