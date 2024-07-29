МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии
В МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Чехии в России Ян Ондржейка в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала чешского посольства в России. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
Ондржейке был выражен решительный протест в связи с грубым нарушением российского законодательства.
В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. Чехии предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности.
«В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации», – сказано в сообщении.
15 мая президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры. Он предположил, что стороны смогут найти компромиссное решение, а Украине все равно не удастся вернуть утраченные территории. Павел также выступил против размещения военных НАТО на территории Украины.