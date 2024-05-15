Президент Чехии выступил за прекращение боевых действий на Украине
Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры. Фрагмент интервью опубликовала журналистка телеканала Ялда Хаким в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Необходимо <...> начать дискутировать о будущем устройстве», – сказал он.
По его словам, в ходе переговоров стороны конфликта должны достичь компромисса, но его не может быть без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом соглашения. Президент Чехии заметил, что наивно предполагать, будто Украине удастся вернуть утраченные территории в обозримом будущем. В такой ситуации, по его словам, необходимо быть реалистами.
Павел также выступил против размещения военных НАТО на территории Украины и отметил, что никто в Европе не желает конфликта между Россией и альянсом. Поставки западного оружия вооруженным силам Украины (ВСУ) осуществляются так, чтобы избежать дальнейшей эскалации, уточнил президент Чехии.
По его мнению, после завершения конфликта Украина сможет претендовать на членство в НАТО.
13 мая МИД Швейцарии сообщил, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без Москвы немыслим.
В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя планы провести конференцию в Швейцарии, сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул он, добавив, что Швейцария не годится как место для проведения мирных переговоров, поскольку она поддерживает Украину и санкции против РФ.
Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня без участия Москвы. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».