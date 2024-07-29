Спецпредставитель США по восстановлению экономики Украины покинет свой пост
Специальный представитель Соединенных Штатов по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер в сентябре уйдет с должности. Об этом сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на заявление Прицкер.
«Я должна сказать с грустью в сердце: требования конгресса [США] ограничивают мое время на этой должности одним годом. Поэтому это моя последняя поездка в Киев как спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе», – отметила чиновница.
Прицкер уточнила, что администрация президента США Джо Байдена также предана этой миссии и продолжит работать над вопросом восстановления экономики страны. С момента назначения спецпредставителем США это была шестая поездка чиновницы на Украину.
14 сентября 2023 г. Байден назначил Прицкер новым специальным представителем США по восстановлению экономики Украины.
В заявлении американского президента говорилось, что Прицкер «будет стимулировать усилия Соединенных Штатов по оказанию помощи в восстановлении украинской экономики», работая с правительством Украины наряду с союзниками США, международными финансовыми институтами и частным сектором. The New York Times отмечала, что это назначение свидетельствует об обеспокоенности администрации Байдена долгосрочным экономическим выживанием Украины, несмотря на продолжающийся конфликт.