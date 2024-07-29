Спецпредставитель США по восстановлению экономики Украины покинет свой пост

«Я должна сказать с грустью в сердце: требования конгресса [США] ограничивают мое время на этой должности одним годом. Поэтому это моя последняя поездка в Киев как спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе», – отметила чиновница.