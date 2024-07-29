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Спецпредставитель США по восстановлению экономики Украины покинет свой пост

Ведомости

Специальный представитель Соединенных Штатов по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер в сентябре уйдет с должности. Об этом сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на заявление Прицкер.

«Я должна сказать с грустью в сердце: требования конгресса [США] ограничивают мое время на этой должности одним годом. Поэтому это моя последняя поездка в Киев как спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе», – отметила чиновница.

Прицкер уточнила, что администрация президента США Джо Байдена также предана этой миссии и продолжит работать над вопросом восстановления экономики страны. С момента назначения спецпредставителем США это была шестая поездка чиновницы на Украину.

14 сентября 2023 г. Байден назначил Прицкер новым специальным представителем США по восстановлению экономики Украины.

В заявлении американского президента говорилось, что Прицкер «будет стимулировать усилия Соединенных Штатов по оказанию помощи в восстановлении украинской экономики», работая с правительством Украины наряду с союзниками США, международными финансовыми институтами и частным сектором. The New York Times отмечала, что это назначение свидетельствует об обеспокоенности администрации Байдена долгосрочным экономическим выживанием Украины, несмотря на продолжающийся конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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