Байден назначил Прицкер представителем США по восстановлению экономики Украины

В 2009 г. Forbes назвал Прицкер одной из 100 самых влиятельных женщин в мире. Она сыграла важную роль в продвижении Барака Обамы по службе в Иллинойсе и в национальной политике. Используя свои контакты, она помогла собрать сотни миллионов долларов для его кампаний. В качестве министра торговли она «работала с украинским правительством над продвижением реформ, привлечением частного сектора и координацией с правительствами-партнерами». Ее интерес к Украине имеет личный характер: семья Прицкер жила там вплоть до конца 1800-х гг. и она «чувствует связь со страной», отмечает The New York Times.