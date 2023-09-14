Байден назначил Прицкер представителем США по восстановлению экономики Украины
Президент США Джо Байден назначил бывшего министра торговли Пенни Прицкер новым специальным представителем Соединенных Штатов по восстановлению экономики Украины, сообщает The New York Times.
В заявлении Байдена говорится, что Прицкер «будет стимулировать усилия Соединенных Штатов по оказанию помощи в восстановлении украинской экономики», работая с правительством Украины наряду с союзниками США, международными финансовыми институтами и частным сектором. Издание подчеркивает, что это назначение свидетельствует об обеспокоенности администрации Байдена долгосрочным экономическим выживанием Украины, несмотря на продолжающийся конфликт. Прицкер будет работать в госдепе и подчиняться государственному секретарю Энтони Блинкену.
В 2009 г. Forbes назвал Прицкер одной из 100 самых влиятельных женщин в мире. Она сыграла важную роль в продвижении Барака Обамы по службе в Иллинойсе и в национальной политике. Используя свои контакты, она помогла собрать сотни миллионов долларов для его кампаний. В качестве министра торговли она «работала с украинским правительством над продвижением реформ, привлечением частного сектора и координацией с правительствами-партнерами». Ее интерес к Украине имеет личный характер: семья Прицкер жила там вплоть до конца 1800-х гг. и она «чувствует связь со страной», отмечает The New York Times.