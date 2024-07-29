Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ превысили 700 000 человек

В феврале 2024 г. занимавший на тот момент должность министра обороны Сергей Шойшу заявил, что за время спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 444 000 человек. По его словам, в среднем с начала года противник ежедневно терял более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства.