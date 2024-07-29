Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ превысили 700 000 человек
Безвозвратные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации превысили 700 000 человек. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире программы «Лабиринт Карнаухова» на телеканале «Соловьев Live».
«Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 000 – это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 000 безвозвратно потеряла», – сказал Алаудинов.
По словам Алаутдинова, руководство США и Европы в начале украинского конфликта не предполагали, что Россию невозможно будет подавить «ни санкциями, ни какими-то поставками вооружений».
«Провоевав два с половиной года, мы не понесли таких потерь, как украинская сторона», – добавил Алаутдинов.
В феврале 2024 г. занимавший на тот момент должность министра обороны Сергей Шойшу заявил, что за время спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 444 000 человек. По его словам, в среднем с начала года противник ежедневно терял более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства.
О начале проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она необходима для защиты населения Донбасса, денацификации и демилитаризации соседнего государства. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2022 г. эти территории вошли в состав России по итогам референдумов.