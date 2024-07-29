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Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ превысили 700 000 человек

Ведомости

Безвозвратные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации превысили 700 000 человек. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире программы «Лабиринт Карнаухова» на телеканале «Соловьев Live».

«Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 000 – это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 000 безвозвратно потеряла», – сказал Алаудинов.

По словам Алаутдинова, руководство США и Европы в начале украинского конфликта не предполагали, что Россию невозможно будет подавить «ни санкциями, ни какими-то поставками вооружений».

«Провоевав два с половиной года, мы не понесли таких потерь, как украинская сторона», – добавил Алаутдинов.

В феврале 2024 г. занимавший на тот момент должность министра обороны Сергей Шойшу заявил, что за время спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 444 000 человек. По его словам, в среднем с начала года противник ежедневно терял более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства.

О начале проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она необходима для защиты населения Донбасса, денацификации и демилитаризации соседнего государства. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2022 г. эти территории вошли в состав России по итогам референдумов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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