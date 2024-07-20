Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили за минувшие сутки две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
Российские средства ПВО в свою очередь, как отмечается, сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре реактивных снаряда HIMARS и 74 БПЛА самолетного типа, в том числе 27 над территорией России. Всего с начала проведения спецоперации на Украине ВСУ потеряли 554 зенитных ракетных комплекса, добавили в Минобороны.
В июле стало известно, что США, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды передадут в ближайшее время Украине пять батарей (аналог дивизионов С-300/400 в России) дальнобойных зенитных ракетных комплексов: четыре Patriot и одну франко-итальянскую SAMP/T. Помимо этого союзники обязались выделить на поддержку украинских ПВО $1 млрд, а также подтвердили выделение 40 млрд евро финансовой помощи в течение 2025 г.
Члены НАТО в будущем также планируют направить на Украину системы ПВО меньшей дальности – NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard – без уточнения их количества. Ранее они, как и Patriot и SAMP/T, уже поставлялись Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня говорил, что системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами. По его словам, украинская сторона не в состоянии сбивать то количество авиабомб, которые использует Россия.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.