Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot

В июле стало известно, что США, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды передадут в ближайшее время Украине пять батарей (аналог дивизионов С-300/400 в России) дальнобойных зенитных ракетных комплексов: четыре Patriot и одну франко-итальянскую SAMP/T. Помимо этого союзники обязались выделить на поддержку украинских ПВО $1 млрд, а также подтвердили выделение 40 млрд евро финансовой помощи в течение 2025 г.