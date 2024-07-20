Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot

Ведомости

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили за минувшие сутки две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Российские средства ПВО в свою очередь, как отмечается, сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре реактивных снаряда HIMARS и 74 БПЛА самолетного типа, в том числе 27 над территорией России. Всего с начала проведения спецоперации на Украине ВСУ потеряли 554 зенитных ракетных комплекса, добавили в Минобороны.

В прошлый раз об уничтожении двух установок Patriot российское оборонное ведомство сообщало 7 июля.

В июле стало известно, что США, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды передадут в ближайшее время Украине пять батарей (аналог дивизионов С-300/400 в России) дальнобойных зенитных ракетных комплексов: четыре Patriot и одну франко-итальянскую SAMP/T. Помимо этого союзники обязались выделить на поддержку украинских ПВО $1 млрд, а также подтвердили выделение 40 млрд евро финансовой помощи в течение 2025 г.

Члены НАТО в будущем также планируют направить на Украину системы ПВО меньшей дальности – NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard – без уточнения их количества. Ранее они, как и Patriot и SAMP/T, уже поставлялись Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня говорил, что системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами. По его словам, украинская сторона не в состоянии сбивать то количество авиабомб, которые использует Россия.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных