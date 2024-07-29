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Израиль призвал НАТО исключить Турцию на фоне угроз Эрдогана

Ведомости

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО исключить Турцию после того, как ее президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил еврейскому государству войной, пишет The Times of Israel.

«На фоне угроз президента Турции Эрдогана захватить Израиль, а также его опасной риторики, министр иностранных дел Исраэль Кац поручил дипломатам... срочно начать работу со всеми членами НАТО, призывая осудить Турцию и требуя ее исключения из регионального альянса», – пишет издание.

28 июля Эрдоган пригрозил вводом турецких войск в Израиль. «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое», – сказал турецкий президент в эфире местного телевидения.

Впоследствии это заявление переросло в череду обвинений и оскорблений. В частности, Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном, который закончил жизнь на виселице. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ждет участь Гитлера.

Эрдоган ранее неоднократно критиковал Израиль за проводимую им операцию в секторе Газа, в результате которой был нанесен огромный ущерб гражданской инфраструктуре анклава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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