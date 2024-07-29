Израиль призвал НАТО исключить Турцию на фоне угроз Эрдогана
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО исключить Турцию после того, как ее президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил еврейскому государству войной, пишет The Times of Israel.
«На фоне угроз президента Турции Эрдогана захватить Израиль, а также его опасной риторики, министр иностранных дел Исраэль Кац поручил дипломатам... срочно начать работу со всеми членами НАТО, призывая осудить Турцию и требуя ее исключения из регионального альянса», – пишет издание.
28 июля Эрдоган пригрозил вводом турецких войск в Израиль. «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое», – сказал турецкий президент в эфире местного телевидения.
Впоследствии это заявление переросло в череду обвинений и оскорблений. В частности, Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном, который закончил жизнь на виселице. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ждет участь Гитлера.
Эрдоган ранее неоднократно критиковал Израиль за проводимую им операцию в секторе Газа, в результате которой был нанесен огромный ущерб гражданской инфраструктуре анклава.