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Захарова прокомментировала слова главы МИД Израиля об Эрдогане и Хусейне

Ведомости

То, что произошло в Ираке по вине США, стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, ее преступного характера и разрушительной направленности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание главы израильского МИДа Исраэля Каца, который посоветовал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после его слов о возможном вводе войск в Израиль помнить, что произошло в Ираке.

Кац написал в соцсети X, что турецкий президент идет по стопам казненного президента Ирака Саддама Хусейна. «Только пусть помнит, что там произошло и чем все закончилось», – написал Кац. К посту он прикрепил снимок замученного Хусейна.

Захарова напомнила, что в Ираке «произошло» нападение США, Великобритании и других стран НАТО, а также о лжи американских властей насчет наличия у Ирака оружия массового поражения, незаконной оккупации Ирака странами Запада, «преступном убийстве законного руководителя суверенного государства, цепочке безумных казней и расправ над официальными лицами и мирными гражданами».

«Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?» – написала дипломат в своем Telegram-канале.

28 июля Эрдоган высказался насчет возможного ввода турецких войск в Израиль. «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое», – сказал турецкий президент в эфире местного телевидения (цитата по ТАСС). Он не уточнял, идет ли речь о военной операции.

25 июля турецкий президент заявлял, что страна продолжит торговое и дипломатическое давление на Израиль, пока он не прекратит массовые убийства и преступления в секторе Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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