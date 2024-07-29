Захарова прокомментировала слова главы МИД Израиля об Эрдогане и Хусейне
То, что произошло в Ираке по вине США, стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, ее преступного характера и разрушительной направленности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание главы израильского МИДа Исраэля Каца, который посоветовал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после его слов о возможном вводе войск в Израиль помнить, что произошло в Ираке.
Кац написал в соцсети X, что турецкий президент идет по стопам казненного президента Ирака Саддама Хусейна. «Только пусть помнит, что там произошло и чем все закончилось», – написал Кац. К посту он прикрепил снимок замученного Хусейна.
Захарова напомнила, что в Ираке «произошло» нападение США, Великобритании и других стран НАТО, а также о лжи американских властей насчет наличия у Ирака оружия массового поражения, незаконной оккупации Ирака странами Запада, «преступном убийстве законного руководителя суверенного государства, цепочке безумных казней и расправ над официальными лицами и мирными гражданами».
«Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?» – написала дипломат в своем Telegram-канале.
28 июля Эрдоган высказался насчет возможного ввода турецких войск в Израиль. «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое», – сказал турецкий президент в эфире местного телевидения (цитата по ТАСС). Он не уточнял, идет ли речь о военной операции.
25 июля турецкий президент заявлял, что страна продолжит торговое и дипломатическое давление на Израиль, пока он не прекратит массовые убийства и преступления в секторе Газа.