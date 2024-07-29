Захарова прокомментировала слова главы МИД Израиля об Эрдогане и Хусейне

28 июля Эрдоган высказался насчет возможного ввода турецких войск в Израиль. «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое», – сказал турецкий президент в эфире местного телевидения (цитата по ТАСС). Он не уточнял, идет ли речь о военной операции.