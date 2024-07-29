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Глава МИД Израиля сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном после слов о вторжении

Ведомости

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с бывшим главой Ирака Садамом Хусейном после высказывания турецкого лидера на тему возможного ввода войск на территорию Израиля. Об этом он написал в соцсети X.

«Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Только пусть помнит, что там произошло и чем все закончилось», – написал Кац.

28 июля сообщалось о заявлении Эрдогана насчет возможного ввода турецких войск в Израиль. «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое», – сказал турецкий президент в эфире местного телевидения (цитата по ТАСС). Он не уточнял, идет ли речь о военной операции.

25 июля Эрдоган заявлял, что Турция продолжит торговое и дипломатическое давление на Израиль, пока он не прекратит массовые убийства и преступления в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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