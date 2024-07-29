Глава МИД Израиля сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном после слов о вторжении
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с бывшим главой Ирака Садамом Хусейном после высказывания турецкого лидера на тему возможного ввода войск на территорию Израиля. Об этом он написал в соцсети X.
«Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Только пусть помнит, что там произошло и чем все закончилось», – написал Кац.
28 июля сообщалось о заявлении Эрдогана насчет возможного ввода турецких войск в Израиль. «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое», – сказал турецкий президент в эфире местного телевидения (цитата по ТАСС). Он не уточнял, идет ли речь о военной операции.
25 июля Эрдоган заявлял, что Турция продолжит торговое и дипломатическое давление на Израиль, пока он не прекратит массовые убийства и преступления в секторе Газа.