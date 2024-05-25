Эрдоган: Турция будет оказывать давление на Израиль в торговле и дипломатии

25 мая Эрдоган заявлял, что конфликты на Украине и в секторе Газа показали неспособность международной системы безопасности к урегулированию кризисов. По его словам, убийства, которые совершаются в течение восьми месяцев в Газе на глазах у всего человечества, пошатнули доверие международного сообщества к существующим институтам, ответственным за поддержание в мире порядка. Прежде всего это касается Совета безопасности (СБ) ООН.