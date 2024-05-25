Эрдоган: Турция будет оказывать давление на Израиль в торговле и дипломатии
Турция продолжит торговое и дипломатическое давление на Израиль, пока он не прекратит массовые убийства и преступления в секторе Газа, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы будем продолжать оказывать давление на Израиль в области торговли и дипломатии до тех пор, пока администрация Нетаньяху не прекратит массовые убийства и преступления в Газе», – заявил он (цитата по ТАСС).
25 мая Эрдоган заявлял, что конфликты на Украине и в секторе Газа показали неспособность международной системы безопасности к урегулированию кризисов. По его словам, убийства, которые совершаются в течение восьми месяцев в Газе на глазах у всего человечества, пошатнули доверие международного сообщества к существующим институтам, ответственным за поддержание в мире порядка. Прежде всего это касается Совета безопасности (СБ) ООН.
2 мая Bloomberg сообщил, что Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем. Отмечалось, что данные ограничения будут действовать до того момента, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу, уточнили в турецком ведомстве. В начале апреля, как отметили в министерстве, Анкара ограничила экспорт 54 групп товаров в Израиль.