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Эрдоган: Турция будет оказывать давление на Израиль в торговле и дипломатии

Ведомости

Турция продолжит торговое и дипломатическое давление на Израиль, пока он не прекратит массовые убийства и преступления в секторе Газа, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы будем продолжать оказывать давление на Израиль в области торговли и дипломатии до тех пор, пока администрация Нетаньяху не прекратит массовые убийства и преступления в Газе», – заявил он (цитата по ТАСС).

25 мая Эрдоган заявлял, что конфликты на Украине и в секторе Газа показали неспособность международной системы безопасности к урегулированию кризисов. По его словам, убийства, которые совершаются в течение восьми месяцев в Газе на глазах у всего человечества, пошатнули доверие международного сообщества к существующим институтам, ответственным за поддержание в мире порядка. Прежде всего это касается Совета безопасности (СБ) ООН.

2 мая Bloomberg сообщил, что Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем. Отмечалось, что данные ограничения будут действовать до того момента, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу, уточнили в турецком ведомстве. В начале апреля, как отметили в министерстве, Анкара ограничила экспорт 54 групп товаров в Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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