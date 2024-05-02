Турция прекратила весь товарооборот с Израилем

Турция прекратила весь товарооборот с ИзраилемМеры приняты в связи с продолжением боев в секторе Газа
Министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем, следует из сообщения ведомства, опубликованного в X.
«Начал действие второй этап мер, принятых на государственном уровне. Были остановлены экспортно-импортные операции, связанные с Израилем, охватывающие всю продукцию», – говорится в заявлении.
Ограничения будут действовать до того момента, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу, уточнили в турецком ведомстве. В начале апреля, как отметили в министерстве, Анкара ограничила экспорт 54 групп товаров в Израиль.
Тогда ограничения, в частности, затронули продукции из стали и меди, красителей, всех строительных материалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, топлива и др.
2 мая Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников сообщил, что Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем. По данным Турецкого статистического института, в 2023 г. объем торговли между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.
19 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе. Он подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Проведение операции в этом районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия».