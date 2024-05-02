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Турция прекратила весь товарооборот с Израилем

Меры приняты в связи с продолжением боев в секторе Газа
Ведомости

Министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем, следует из сообщения ведомства, опубликованного в X.

«Начал действие второй этап мер, принятых на государственном уровне. Были остановлены экспортно-импортные операции, связанные с Израилем, охватывающие всю продукцию», – говорится в заявлении.

Ограничения будут действовать до того момента, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу, уточнили в турецком ведомстве. В начале апреля, как отметили в министерстве, Анкара ограничила экспорт 54 групп товаров в Израиль.

Тогда ограничения, в частности, затронули продукции из стали и меди, красителей, всех строительных материалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, топлива и др.

2 мая Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников сообщил, что Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем. По данным Турецкого статистического института, в 2023 г. объем торговли между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.

19 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе. Он подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Проведение операции в этом районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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