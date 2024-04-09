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Турция ограничила экспорт в Израиль 54 категорий товаров

Ведомости

Министерство торговли Турции с 9 апреля ограничило экспорт в Израиль по 54 группам товаров, говорится на сайте ведомства. Мера объясняется тем, что Израиль не прекращает огонь в секторе Газа и препятствует доставке гуманитарной помощи.

«Турция приняла решение ограничить экспорт продукции в Израиль по товарным группам, указанным в приложении, с 9 апреля 2024 г. на первом этапе. <…> Фактически, наша страна уже давно не разрешает продажу Израилю каких-либо товаров или услуг, которые могут быть использованы в военных целях», – говорится в пресс-релизе.

Поясняется, что решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в анклаве и не разрешит достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи для его жителей.

Под ограничения, в частности, попала продукции из стали и меди, красители, все строительные материалы из железа и стали, а также техника, электрические и волоконно-оптические кабели, химические соединения и удобрения, авиационный бензин и топливо и т.д.

При этом утром 9 апреля в Telegram-канале МИД Израиля сообщалось, что в Газу въехали 419 грузовиков с гуманитарной помощью – рекордное число за один день с начала конфликта 7 октября. Еще 258 грузов продовольствия были сброшены с самолетов, добавили в ведомстве.

Решение Турции об ограничении импорта в израильском МИДе назвали нарушением торговых соглашений и пообещали ответные меры. Так, глава министерства Исраэль Кац уже поручил экономическому отделу ведомства подготовить обширный список продуктов, которые будет запрещено экспортировать. Кроме того, Израиль обратится к дружественным странам и организациям в США с призывом прекратить инвестиции в Турцию, предотвратить импорт ее продукции и ввести санкции.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.

Очередной раунд переговоров представителей Израиля и «Хамаса» состоялся в апреле в Каире, в нем также приняли участие делегации из Катара и Соединенных Штатов. О достижении прогресса в ходе этой встречи в понедельник сообщил египетский государственный новостной телеканал Al Qahirah news со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника. Однако позже представитель «Хамас», пожелавший остаться неназванным, опроверг эти сведения в беседе с Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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