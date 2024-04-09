Турция ограничила экспорт в Израиль 54 категорий товаров

Очередной раунд переговоров представителей Израиля и «Хамаса» состоялся в апреле в Каире, в нем также приняли участие делегации из Катара и Соединенных Штатов. О достижении прогресса в ходе этой встречи в понедельник сообщил египетский государственный новостной телеканал Al Qahirah news со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника. Однако позже представитель «Хамас», пожелавший остаться неназванным, опроверг эти сведения в беседе с Reuters.