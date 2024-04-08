Reuters: «Хамас» опроверг достижение прогресса на переговорах с Израилем
Информация о достижении прогресса в переговорах между представителями Израиля и «Хамас» не является достоверной, заявил Reuters представитель палестинской группировки, пожелавший остаться неназванным.
«В позиции оккупационных сил нет никаких изменений, и поэтому в переговорах в Каире нет ничего нового», – заявил собеседник агентства.
Очередной раунд переговоров состоялся в Каире, в нем также приняли участие делегации из Катара и Соединенных Штатов. О достижении прогресса в ходе этой встречи в понедельник сообщил египетский государственный новостной телеканал Al Qahirah news со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника.
В «Хамас» заявляли, что на переговорах будут добиваться окончания наступления Израиля и полного вывода их войск из анклава. По данным телеканала Al Arabiya, члены группировки на переговорах в Каире выдвинули требование, чтобы их противник отказался от планов по преследованию и ликвидации лидеров движения в дальнейшем. Израиль же намерен заключить сделку по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на некоторое количество палестинцев в его тюрьмах, при этом без обязательств прекратить войну.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.