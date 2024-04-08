Reuters: «Хамас» опроверг достижение прогресса на переговорах с Израилем

В «Хамас» заявляли, что на переговорах будут добиваться окончания наступления Израиля и полного вывода их войск из анклава. По данным телеканала Al Arabiya, члены группировки на переговорах в Каире выдвинули требование, чтобы их противник отказался от планов по преследованию и ликвидации лидеров движения в дальнейшем. Израиль же намерен заключить сделку по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на некоторое количество палестинцев в его тюрьмах, при этом без обязательств прекратить войну.