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Reuters: «Хамас» опроверг достижение прогресса на переговорах с Израилем

Ведомости

Информация о достижении прогресса в переговорах между представителями Израиля и «Хамас» не является достоверной, заявил Reuters представитель палестинской группировки, пожелавший остаться неназванным.

«В позиции оккупационных сил нет никаких изменений, и поэтому в переговорах в Каире нет ничего нового», – заявил собеседник агентства.

Очередной раунд переговоров состоялся в Каире, в нем также приняли участие делегации из Катара и Соединенных Штатов. О достижении прогресса в ходе этой встречи в понедельник сообщил египетский государственный новостной телеканал Al Qahirah news со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника.

В «Хамас» заявляли, что на переговорах будут добиваться окончания наступления Израиля и полного вывода их войск из анклава. По данным телеканала Al Arabiya, члены группировки на переговорах в Каире выдвинули требование, чтобы их противник отказался от планов по преследованию и ликвидации лидеров движения в дальнейшем. Израиль же намерен заключить сделку по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на некоторое количество палестинцев в его тюрьмах, при этом без обязательств прекратить войну.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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