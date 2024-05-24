Эрдоган считает необходимой перестройку международной системы безопасности
Конфликты на Украине и в секторе Газе показали неспособность международной системы безопасности к урегулированию кризисов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на исламском финансовом саммите, сообщает новостной портал Duvar.
По словам главы турецкого государства, убийства, которые совершаются в течение восьми месяцев в Газе на глазах у всего человечества, пошатнули доверие международного сообщества к существующим институтам, ответственным за поддержание в мире порядка. Прежде всего это касается Совета Безопасности (СБ) ООН.
«В настоящее время в мире не осталось институционального механизма, который бы защищал угнетенных, останавливал угнетателей и предотвращал угнетение», – подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции указал на необходимость срочных перемен в международной системе безопасности. Он призвал объединить усилия для создания более сбалансированной и инклюзивной системы.
25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию по прекращению огня в секторе Газа практически единогласно. В СБ, состоящем из пяти постоянных и десяти непостоянных членов, 14 проголосовали за резолюцию, США воздержались.
6 мая Израиль принял решение о продолжении операции в Рафахе для освобождения заложников и уничтожения группировки «Хамас». На следующий день израильская армия установила контроль над палестинской частью контрольно-пропускного пункта «Рафах».
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».