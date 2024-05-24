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Эрдоган считает необходимой перестройку международной системы безопасности

Ведомости

Конфликты на Украине и в секторе Газе показали неспособность международной системы безопасности к урегулированию кризисов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на исламском финансовом саммите, сообщает новостной портал Duvar.

По словам главы турецкого государства, убийства, которые совершаются в течение восьми месяцев в Газе на глазах у всего человечества, пошатнули доверие международного сообщества к существующим институтам, ответственным за поддержание в мире порядка. Прежде всего это касается Совета Безопасности (СБ) ООН.

«В настоящее время в мире не осталось институционального механизма, который бы защищал угнетенных, останавливал угнетателей и предотвращал угнетение», – подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции указал на необходимость срочных перемен в международной системе безопасности. Он призвал объединить усилия для создания более сбалансированной и инклюзивной системы.

25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию по прекращению огня в секторе Газа практически единогласно. В СБ, состоящем из пяти постоянных и десяти непостоянных членов, 14 проголосовали за резолюцию, США воздержались.

6 мая Израиль принял решение о продолжении операции в Рафахе для освобождения заложников и уничтожения группировки «Хамас». На следующий день израильская армия установила контроль над палестинской частью контрольно-пропускного пункта «Рафах».

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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