Эрдоган допустил, что Турция может войти в Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может войти в Израиль точно так же, как в свое время сделала это в Нагорном Карабахе и Ливии.
«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – сказал турецкий президент в эфире местного телевидения (цитата по ТАСС).
При этом Эрдоган не уточнил, идет ли речь о военной операции или чем-либо еще.
Эрдоган ранее неоднократно критиковал Израиль за проводимую им операцию в секторе Газа, в результате которой был нанесен огромный ущерб гражданской инфраструктуре анклава.
25 мая турецкий лидер пообещал, что Турция будет оказывать давление на Израиль в торговле и дипломатии.