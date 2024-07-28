Эрдоган допустил, что Турция может войти в Израиль

«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – сказал турецкий президент в эфире местного телевидения (цитата по ТАСС).