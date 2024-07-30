Министр финансов Украины ожидает, что 2025 год будет «более сложным»
Следующий год станет для Украины годом неопределенности, заявил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.
«2025 г. будет более сложным. Это год неопределенности. Год решений, которые могут не сложиться», – сказал он.
Марченко напомнил, что в 2024 г. Украина долго ждала решения конгресса США о помощи. В то же время Киев не может надеяться на аналогичные решения в 2025 г. с учетом предстоящих выборов в США. Министр добавил, что Украина должна быть готова «к любому развитию событий» и «рассчитывать только на собственные силы».
Министр также сообщил, что Украина согласовывала с Международным валютным фондом (МВФ) инициативы о повышении налогов. По его словам, повышая налоги, страна показывает готовность «к наиболее непростым решениям». Дополнительные потребности в следующем году он оценил в $12-15 млрд.
В конце июня МВФ понизил прогноз роста ВВП Украины на 2024 г. до диапазона 2,5-3,5% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,2%. МВФ ссылается на ухудшение настроений потребителей и бизнеса в связи с ходом развития украинского конфликта. Тогда же фонд одобрил выделение $2,2 млрд на поддержку бюджета Украины после завершения четвертого пересмотра четырехлетней кредитной программы на $15,6 млрд.
Кроме того, 1 февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине. Проект помощи предполагает, что 33 млрд евро Киев получит в виде кредитов, а 17 млрд евро – в виде грантов на период до 2027 г. Основными целями пакета является поддержка реконструкции и модернизации Украины, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др. Первый транш в размере 4,5 млрд евро Украина получила еще в марте этого года.