Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Министр финансов Украины ожидает, что 2025 год будет «более сложным»

Ведомости

Следующий год станет для Украины годом неопределенности, заявил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

«2025 г. будет более сложным. Это год неопределенности. Год решений, которые могут не сложиться», – сказал он.

Марченко напомнил, что в 2024 г. Украина долго ждала решения конгресса США о помощи. В то же время Киев не может надеяться на аналогичные решения в 2025 г. с учетом предстоящих выборов в США. Министр добавил, что Украина должна быть готова «к любому развитию событий» и «рассчитывать только на собственные силы».

Министр также сообщил, что Украина согласовывала с Международным валютным фондом (МВФ) инициативы о повышении налогов. По его словам, повышая налоги, страна показывает готовность «к наиболее непростым решениям». Дополнительные потребности в следующем году он оценил в $12-15 млрд.

В конце июня МВФ понизил прогноз роста ВВП Украины на 2024 г. до диапазона 2,5-3,5% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,2%. МВФ ссылается на ухудшение настроений потребителей и бизнеса в связи с ходом развития украинского конфликта. Тогда же фонд одобрил выделение $2,2 млрд на поддержку бюджета Украины после завершения четвертого пересмотра четырехлетней кредитной программы на $15,6 млрд.

Кроме того, 1 февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине. Проект помощи предполагает, что 33 млрд евро Киев получит в виде кредитов, а 17 млрд евро – в виде грантов на период до 2027 г. Основными целями пакета является поддержка реконструкции и модернизации Украины, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др. Первый транш в размере 4,5 млрд евро Украина получила еще в марте этого года.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных