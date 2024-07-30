Министр финансов Украины ожидает, что 2025 год будет «более сложным»

Марченко напомнил, что в 2024 г. Украина долго ждала решения конгресса США о помощи. В то же время Киев не может надеяться на аналогичные решения в 2025 г. с учетом предстоящих выборов в США. Министр добавил, что Украина должна быть готова «к любому развитию событий» и «рассчитывать только на собственные силы».