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В Германии усилили охрану вице-канцлера Хабека из-за поступающих угроз

Ведомости

Власти ФРГ усилили меры охраны вице-канцлера, министра экономики Роберта Хабека из-за увеличивающегося количества угроз в адрес политика. Об этом пишет Die Welt.

По информации издания, с апреля 2023 г. Хабек подал более 700 заявлений о возбуждении уголовных дел. Как посчитали немецкие власти, в прошлом году большинство письменных угроз в адрес политиков и чиновников страны пришлось на партию «зеленых» (AfD), членом которой является Хабек.

«Эта ненависть отравляет политический дискурс. Она должна создавать атмосферу страха. В мире ненависти никто больше не решает проблемы и не делает предложений», – заявил Хабек Die Welt.

Федеральное управление уголовной полиции (BKA) отметило, что рост преступлений на фоне политической ненависти с 2022 по 2024 г. составил 29%. Согласно опубликованной статистике в мае, за 2023 г. было зарегистрировано 5400 дел.

Как пишет издание, Хабек регулярно работает с юридическими компаниями и НКО, помогающими политику составлять заявления и мониторить нарушения. Как отмечает Welt, при расследовании подобных дел немецкие власти зачастую обращаются к операторам платформ, если угрозы приходят в интернете.

23 мая 2024 г. премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об угрозах со стороны еврокомиссара. По словам политика, ему угрожали повторением судьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Об угрозах Кобахидзе заявил на фоне принятия закона об иноагентах в грузинском парламенте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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