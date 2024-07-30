В Германии усилили охрану вице-канцлера Хабека из-за поступающих угроз

По информации издания, с апреля 2023 г. Хабек подал более 700 заявлений о возбуждении уголовных дел. Как посчитали немецкие власти, в прошлом году большинство письменных угроз в адрес политиков и чиновников страны пришлось на партию «зеленых» (AfD), членом которой является Хабек.