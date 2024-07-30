В Германии усилили охрану вице-канцлера Хабека из-за поступающих угроз
Власти ФРГ усилили меры охраны вице-канцлера, министра экономики Роберта Хабека из-за увеличивающегося количества угроз в адрес политика. Об этом пишет Die Welt.
По информации издания, с апреля 2023 г. Хабек подал более 700 заявлений о возбуждении уголовных дел. Как посчитали немецкие власти, в прошлом году большинство письменных угроз в адрес политиков и чиновников страны пришлось на партию «зеленых» (AfD), членом которой является Хабек.
«Эта ненависть отравляет политический дискурс. Она должна создавать атмосферу страха. В мире ненависти никто больше не решает проблемы и не делает предложений», – заявил Хабек Die Welt.
Федеральное управление уголовной полиции (BKA) отметило, что рост преступлений на фоне политической ненависти с 2022 по 2024 г. составил 29%. Согласно опубликованной статистике в мае, за 2023 г. было зарегистрировано 5400 дел.
Как пишет издание, Хабек регулярно работает с юридическими компаниями и НКО, помогающими политику составлять заявления и мониторить нарушения. Как отмечает Welt, при расследовании подобных дел немецкие власти зачастую обращаются к операторам платформ, если угрозы приходят в интернете.
23 мая 2024 г. премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об угрозах со стороны еврокомиссара. По словам политика, ему угрожали повторением судьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Об угрозах Кобахидзе заявил на фоне принятия закона об иноагентах в грузинском парламенте.