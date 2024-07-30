NYT: потеря Урожайного и Старомайорского стала ударом для Украины

Издание отметило продвижение российских войск на многих участках линии фронта. В разговоре с NYT украинские военнослужащие описали российские подразделения как «мотивированные и полные решимости». В публикации также отмечается, что ВСУ затратили значительные силы, чтобы взять под контроль эти населенные пункты во время контрнаступления в 2023 г.