NYT: потеря Урожайного и Старомайорского стала ударом для Украины
Потеря населенных пунктов Урожайное и Старомайорское в Донецкой народной республике стала ударом для Украины, пишет газета The New York Times.
Издание отметило продвижение российских войск на многих участках линии фронта. В разговоре с NYT украинские военнослужащие описали российские подразделения как «мотивированные и полные решимости». В публикации также отмечается, что ВСУ затратили значительные силы, чтобы взять под контроль эти населенные пункты во время контрнаступления в 2023 г.
В течение июля пресс-служба Минобороны РФ сообщала о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в Луганской народной республике, Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сел Ивано-Дарьевка, Прогресс, Евгеновка, Юрьевка, Урожайное, Яснобродовка, Восход, Сокол, Новопокровское и поселков Лозоватское, Чигари, Спорное, Шумы, Новоалександровка в ДНР, а также района Новый в городе Часов Яр республики.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.