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Путин проведет встречу с главой Ростеха

Ведомости

Глава Ростеха Сергей Чемезов встретится с президентом РФ Владимиром Путиным для ежегодного отчета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Системообразующий холдинг, госкорпорация, которая играет абсолютно решающую роль в производстве продукции ВПК, – обо всем этом сегодня пойдет речь на беседе с главой государства», – пояснил Песков.

В мае Чемезов встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Тогда он рассказал главе кабмина, что почти 80% вооружений, которые используются в зоне спецоперации, созданы на предприятиях Ростеха. Основному заказчику – Минобороны – в 2023 г. были поставлены новые серийные самолеты. По гособоронзаказу в 2023 г. были созданы новые образцы тяжелых огнеметных систем, инженерной системы дистанционного минирования, управляемых снарядов и авиационных управляемых ракет для БПЛА. Выручка Ростеха составила почти 2,9 трлн руб. по итогам года, из которых 1 трлн руб. гражданской выручки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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