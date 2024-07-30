Путин проведет встречу с главой Ростеха

В мае Чемезов встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Тогда он рассказал главе кабмина, что почти 80% вооружений, которые используются в зоне спецоперации, созданы на предприятиях Ростеха. Основному заказчику – Минобороны – в 2023 г. были поставлены новые серийные самолеты. По гособоронзаказу в 2023 г. были созданы новые образцы тяжелых огнеметных систем, инженерной системы дистанционного минирования, управляемых снарядов и авиационных управляемых ракет для БПЛА. Выручка Ростеха составила почти 2,9 трлн руб. по итогам года, из которых 1 трлн руб. гражданской выручки.