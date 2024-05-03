Чемезов: около 80% использованных в зоне спецоперации орудий созданы «Ростехом»
Около 80% использованных в зоне спецоперации орудий созданы «Ростехом», заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне спецоперации, созданы на предприятиях нашей корпорации. И основному заказчику – это Минобороны – в 2023 г. были поставлены новые серийные самолеты», – сказал Чемезов.
Он также отметил, что компанией в 2023 г. по гособоронзаказу были созданы новые образцы тяжелых огнеметных систем, инженерной системы дистанционного минирования, управляемых снарядов и авиационных управляемых ракет для БПЛА.
Выручка «Ростеха» составила почти 2,9 трлн руб. по итогам года, из которых 1 трлн руб. гражданской выручки, добавил гендиректор.
6 марта «Ростех» застраховал свои предприятия от атак беспилотников. «Специализированная компания “Ростеха” поможет промышленным предприятиям не только компенсировать потери в случае ЧП, но и приобрести комплексы для борьбы с БПЛА в рамках мероприятий, направленных на снижение рисков», – сообщала компания.