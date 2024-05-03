Чемезов: около 80% использованных в зоне спецоперации орудий созданы «Ростехом»

6 марта «Ростех» застраховал свои предприятия от атак беспилотников. «Специализированная компания “Ростеха” поможет промышленным предприятиям не только компенсировать потери в случае ЧП, но и приобрести комплексы для борьбы с БПЛА в рамках мероприятий, направленных на снижение рисков», – сообщала компания.