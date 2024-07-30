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«РИА Новости»: Израилю не удалось убить командира «Хезболлы» в Бейруте

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту с целью убийства командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукера, но эта попытка оказалась провальной. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного источника в «Хезболле».

Ранее 30 июля пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что нанесла «точечный удар» по Бейруту, целью которого был один из командиров шиитского движения, якобы ответственный за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Эта территория находится под контролем Израиля. В результате атаки на деревню 27 июля погибли 12 человек, в том числе дети. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на «Хезболлу», но движение свою причастность отвергло. Официальное правительство Ливана осудило удар по гражданским лицам в Мадждаль-Шамс и призвало все стороны к прекращению огня.

После атаки 27 июля по Голанским высотам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболле» сокрушительными ударами, которые там «не видели до сих пор», передавала пресс-служба главы правительства. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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