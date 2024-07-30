«РИА Новости»: Израилю не удалось убить командира «Хезболлы» в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту с целью убийства командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукера, но эта попытка оказалась провальной. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного источника в «Хезболле».
Ранее 30 июля пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что нанесла «точечный удар» по Бейруту, целью которого был один из командиров шиитского движения, якобы ответственный за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Эта территория находится под контролем Израиля. В результате атаки на деревню 27 июля погибли 12 человек, в том числе дети. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на «Хезболлу», но движение свою причастность отвергло. Официальное правительство Ливана осудило удар по гражданским лицам в Мадждаль-Шамс и призвало все стороны к прекращению огня.
После атаки 27 июля по Голанским высотам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболле» сокрушительными ударами, которые там «не видели до сих пор», передавала пресс-служба главы правительства.