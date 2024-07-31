Харрис нивелировала преимущество Трампа в «колеблющихся» штатах

Результаты опроса говорят о том, что у Харрис есть шанс заручиться поддержкой группой избирателей, похожую на ту, которая привела в Белый дом президента Барака Обаму, указывает Bloomberg. Спустя чуть больше недели с тех пор, как Харрис стала предполагаемым кандидатом, опрос дает первые намеки на то, что гамбит демократов по отстранению действующего президента дает тот эффект, на который и надеялись демократы.