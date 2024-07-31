Харрис нивелировала преимущество Трампа в «колеблющихся» штатах
Вице-президент Камала Харрис свела на нет преимущество своего соперника по гонке за пост в президенты США Дональда Трампа в семи штатах. Об этом свидетельствуют данные опроса Bloomberg News/Morning Consult, пишет Bloomberg.
Харрис поддержали 48% избирателей против 47% у Трампа в «колеблющихся» штатах – Аризоне, Джорджии, Мичигану, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Это более сильный результат, чем двухпроцентное отставание президента Джо Байдена перед выбыванием из гонки. Вице-президент-демократ обогнала своего соперника от Республиканской партии в Аризоне и Неваде и более чем удвоила преимущество Байдена над Трампом в Мичигане.
Более трети избирателей в семи штатах заявили, что вероятность того, что они примут участие в голосовании стала значительно выше, а среди чернокожих и испаноязычных избирателей эти цифры выросли до 49% и 44% соответственно. Почти две трети чернокожих избирателей заявили, что вероятность того, что они проголосуют в ноябре, «в некоторой степени» или «намного» выше.
Результаты опроса говорят о том, что у Харрис есть шанс заручиться поддержкой группой избирателей, похожую на ту, которая привела в Белый дом президента Барака Обаму, указывает Bloomberg. Спустя чуть больше недели с тех пор, как Харрис стала предполагаемым кандидатом, опрос дает первые намеки на то, что гамбит демократов по отстранению действующего президента дает тот эффект, на который и надеялись демократы.
Однако об исходе гонки говорить рано. В целом по опрошенным «колеблющимся» штатам разрыв между кандидатами находится в пределах статистической погрешности. Более того, Харрис, возможно, еще только предстоит завоевать доверие по некоторым жизненно важным для избирателей вопросам, в частности, по ее способности управлять экономикой страны и миграцией.
21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии. Позже кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах с Харрис. Харрис также заявила о готовности к дебатам с Трампом.
Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, хотя в последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дискуссию освещал более консервативный Fox News. Он также заявлял, что «вероятно» примет участие в дебатах. В то же время, по его словам, есть доводы не делать этого.