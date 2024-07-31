Politico: страны ЕС не согласовали заявление о выборах в Венесуэле из-за Венгрии

Издание обратило внимание, что 29 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с заявлением от своего имени, а не от всех стран – членов ЕС. Он отметил, что результаты президентских выборов в Венесуэле не могут быть признаны, пока команда победившего Николаса Мадуро не предоставит больше доказательств.