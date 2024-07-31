Politico: страны ЕС не согласовали заявление о выборах в Венесуэле из-за Венгрии
Страны Евросоюза (ЕС) не смогли договориться о совместном заявлении с критикой результатов выборов в Венесуэле из-за наложенного Венгрией вето. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
Издание обратило внимание, что 29 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с заявлением от своего имени, а не от всех стран – членов ЕС. Он отметил, что результаты президентских выборов в Венесуэле не могут быть признаны, пока команда победившего Николаса Мадуро не предоставит больше доказательств.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Действующий глава государства Николас Мадуро победил с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%.
Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США также усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле и допустили введение новых санкций против республики.