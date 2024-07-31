К чему могут привести протесты в Венесуэле

К чему могут привести протесты в ВенесуэлеЛояльность армии Мадуро может стать определяющим фактором
Акции протеста оппозиции уже распространились на 20 из 23 штатов. В частности, митингующие снесли три статуи бывшего президента страны Уго Чавеса (1999–2013), на чьем наследии базируется курс нынешнего главы государства Николаса Мадуро. Как сообщает испанская газета El Pais, в первый день протестов было арестовано 46 человек и как минимум двое погибли. В свою очередь, минобороны Венесуэлы сообщило о гибели одного военного.
«Нападки на государственную власть очень типичны для того, что называют «цветной революцией», которую устраивают гринго (от слова griego – с испанского переводится «грек», в повседневной речи может использоваться для презрительного обозначения любого иностранца, в особенности англоговорящего. – «Ведомости») <...> Крайне правые устраивают госпереворот в Венесуэле», – уверенно заявил Мадуро в эфире одного из венесуэльских телеканалов.
Кандидат от оппозиционной «Единой платформы» на прошедших выборах, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа 30 июля в ходе выступления на митинге потребовал от властей уважать волю избирателей. Позже лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, которой Верховный суд Венесуэлы запретил занимать государственные должности в течение 15 лет, снова заявила о наличии у оппозиции доказательств победы Гонсалеса. По словам оппозиционеров, их кандидат набрал 6,2 млн голосов, а Мадуро – 2,8 млн.
По данным председателя Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо, Мадуро был переизбран на третий срок с 51% голосов при явке в 59%, а Гонсалес набрал 44,2%. Эти цифры появились после подсчета 80% голосов, но затем избирком стал жаловаться на атаки хакеров и невозможность передать обновления. Инаугурация избранного президента должна состояться 10 января 2025 г.
На результаты прошедших президентских выборов и их последствия продолжают реагировать и вне Венесуэлы. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оппозиция «должна смириться» с результатами прошедших выборов и поздравить победителей. А сам президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Мадуро еще 29 июля. Кроме того, посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что одной из первых точек для визита Мадуро после переизбрания будет именно Россия. Официальные результаты выборов признал Китай в лице председателя Си Цзиньпина, аналогичной позиции придерживаются власти Ирана и Кубы.
При этом страны Латинской Америки преимущественно не спешат поздравлять Мадуро. Часть из них, например Аргентина, напрямую обвинили Мадуро и его правительство в фальсификациях, а другие государства выразили свою обеспокоенность. Более того, не все традиционные сторонники Мадуро в регионе поддержали его. Например, министерство иностранных дел Бразилии выступило с заявлением с призывом опубликовать полные результаты прошедших выборов. Как 30 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на бразильские источники, президенты США Джо Байден и Бразилии Лула да Силва проведут телефонный разговор и обсудят ситуацию в Венесуэле. В Вашингтоне пока выразили сомнения в достоверности итогов выборов. А с требованием ужесточения санкционного режима в отношении Венесуэлы выступили республиканцы, которые составляют большинство в палате представителей.
На этом фоне Мадуро обвинил внешние силы во вмешательстве в избирательный процесс и подстрекательстве. В заговорщики президент записал и американского миллиардера Илона Маска. В одном из своих выступлений Мадуро сказал: «Виртуальной реальностью управляет заклятый враг, знаменитый Илон Маск, он хочет прилететь со своими ракетами, чтобы вторгнуться в Венесуэлу <...> Хочешь драться? Давай сделаем это. Илон Маск, я готов» (цитата по Fox News). Маск поделился видеозаписью с выступлением Мадуро на странице в своей соцсети X (бывший Twitter), добавив подпись: «Народу Венесуэлы надоел этот клоун».
Количество вышедших на улицы Венесуэлы людей говорит о том, что масштаб нынешних протестов превышает даже события 2019 г., считает советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. Вероятно, оппозиция серьезно готовилась к подобному развитию событий, и перед властями теперь стоит серьезная задача вернуть общественно-политическую ситуацию в нормальное русло, поскольку сейчас появилась реальная угроза устойчивости венесуэльского режима. Все будет зависеть от того, насколько успешно Мадуро сможет мобилизовать своих сторонников, а армия и полиция будут лояльными, подчеркивает аналитик. При этом эксперт не исключает, что и в венесуэльской армии вскоре может начаться брожение. Заявления Мадуро говорят о том, что он настроен бороться с оппозицией весьма решительно, хотя за годы у власти он зарекомендовал себя как весьма гибкий политик, который умеет находить компромиссы, когда это ему необходимо.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 2014 г. по апрель 2024 г. Венесуэлу покинуло 7,7 млн человек (сейчас население страны составляет приблизительно 28 млн). Несмотря на это, в Венесуэле остается значительная часть населения, готовая выходить на улицы, говорит доцент кафедры американских исследований РГГУ Ирина Акимушкина. Главные претензии людей – низкий уровень жизни в стране, нехватка продуктов, и оппозиция очень надеялась на прошедшие выборы. Но в нынешней ситуации ключевым фактором остается то, что военные по-прежнему поддерживают Мадуро, отмечает Акимушкина.
Относительно результатов выборов Мадуро не будет сейчас идти на какие-либо уступки, считает эксперт, но они теоретически не исключены в будущем. Ранее у США с Венесуэлой намечались подвижки, в том числе в нефтяном вопросе, но теперь американцы, видимо, склоняются к непризнанию победы Мадуро, заключает эксперт.