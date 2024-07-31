К чему могут привести протесты в Венесуэле

Количество вышедших на улицы Венесуэлы людей говорит о том, что масштаб нынешних протестов превышает даже события 2019 г., считает советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. Вероятно, оппозиция серьезно готовилась к подобному развитию событий, и перед властями теперь стоит серьезная задача вернуть общественно-политическую ситуацию в нормальное русло, поскольку сейчас появилась реальная угроза устойчивости венесуэльского режима. Все будет зависеть от того, насколько успешно Мадуро сможет мобилизовать своих сторонников, а армия и полиция будут лояльными, подчеркивает аналитик. При этом эксперт не исключает, что и в венесуэльской армии вскоре может начаться брожение. Заявления Мадуро говорят о том, что он настроен бороться с оппозицией весьма решительно, хотя за годы у власти он зарекомендовал себя как весьма гибкий политик, который умеет находить компромиссы, когда это ему необходимо.