Песков: конкретики о возможных переговорах по Украине пока нет
Кремль в курсе заявлений на различном уровне о возможном проведении переговоров по российско-украинскому конфликту, но конкретику пока никто не предложил. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который сообщил о готовности к переговорам при условии их ведения с учетом международного права.
«Это все, скорее, такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики», – сказал Песков.
Он также подчеркнул, что российская сторона продолжает оставаться открытой для переговорного процесса.
30 июля издание «Страна.ua» опубликовала видеозапись интервью Подоляка, в котором он говорит, что переговоры нужны, но Украина будет ввести их на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. По его словам, главное из этой концепции – это территориальная целостность и суверенитет государства.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.