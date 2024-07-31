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Песков: конкретики о возможных переговорах по Украине пока нет

Ведомости

Кремль в курсе заявлений на различном уровне о возможном проведении переговоров по российско-украинскому конфликту, но конкретику пока никто не предложил. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который сообщил о готовности к переговорам при условии их ведения с учетом международного права.

«Это все, скорее, такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики», – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что российская сторона продолжает оставаться открытой для переговорного процесса.

30 июля издание «Страна.ua» опубликовала видеозапись интервью Подоляка, в котором он говорит, что переговоры нужны, но Украина будет ввести их на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. По его словам, главное из этой концепции – это территориальная целостность и суверенитет государства.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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