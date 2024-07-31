Песков: конкретики о возможных переговорах по Украине пока нет

30 июля издание «Страна.ua» опубликовала видеозапись интервью Подоляка, в котором он говорит, что переговоры нужны, но Украина будет ввести их на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. По его словам, главное из этой концепции – это территориальная целостность и суверенитет государства.