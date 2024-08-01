Путин поздравил полк и бригаду ВС РФ с присвоением наименования «гвардейские»
Президент России Владимир Путин поздравил 314-й отдельный радиотехнический полк особого назначения и 30-ю отдельную мотострелковую бригаду с присвоением почетного наименования «гвардейские». Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
«Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», – сказано в поздравительной телеграмме, направленной 314-му полку.
В поздравительной телеграмме 30-й бригаде Путин отметил, что умелые и решительные действия личного состава в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Он пожелал всем военнослужащим крепкого здоровья и успехов.
29 июля Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 22-му истребительному авиационному полку. Звание присвоено с формулировкой «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».