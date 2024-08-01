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Путин поздравил полк и бригаду ВС РФ с присвоением наименования «гвардейские»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил 314-й отдельный радиотехнический полк особого назначения и 30-ю отдельную мотострелковую бригаду с присвоением почетного наименования «гвардейские». Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

«Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», – сказано в поздравительной телеграмме, направленной 314-му полку.

В поздравительной телеграмме 30-й бригаде Путин отметил, что умелые и решительные действия личного состава в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Он пожелал всем военнослужащим крепкого здоровья и успехов.

29 июля Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 22-му истребительному авиационному полку. Звание присвоено с формулировкой «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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