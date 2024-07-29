Путин присвоил 22-му истребительному авиационному полку звание «гвардейский»

12 июля звание «гвардейский» было присвоено 1486-му мотострелковому полку. В феврале 2024 г. петербургские депутаты попросили на тот момент министра обороны Сергея Шойгу обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой присвоить 1486-му мотострелковому полку звание «гвардейский». Этот полк преимущественно сформирован из петербуржцев, которых мобилизовали осенью 2022 г. Также в нем служат военнослужащие из Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей и из Республики Коми.